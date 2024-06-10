Büyükşehir Meclisi'nde Deniz Yağan'a 'Hoşgeldiniz' tebriği

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Haziran Ayı Meclis Toplantısı, Dr. Memduh Büyükkılıç başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda 87 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi 2024 Yılı Haziran Ayı Meclis Toplantısı, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç başkanlığında, Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleştirildi. Gündem maddelerine geçmeden önce Başkan Büyükkılıç, meclise bu ay itibariyle katılan Pınarbaşı Belediye Başkanı Deniz Yağan ve meclis üyelerine hayırlı olsun temennisinde bulunarak, “Hoş geldiniz” dedi.

Büyükkılıç, ayrıca yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla tüm İslam âleminin bayramını kutlayarak, şöyle konuştu:

“Önümüzdeki hafta bayram, Cumartesi arife, Pazar günü de başlıyor. Şimdiden bayramınızı tebrik ediyoruz. Vatandaşlarımızdan sağlık ve ibadet yönünden dikkat edilmesi, duyarlılık gösterilmesi bağlamında belediyeler adına paylaşmak istiyorum. Özellikle bir hekim olarak atıkların rastgele yere atılmaması, belediyelerimizin dağıtacağı poşetlerde muhafaza edilmesini belirterek, sağlıklı bir şekilde ibadet mantığı içerisinde Cenab-ı Allah Kurban Bayramı’mızı idrak etmeyi, daha nice bayramlara erişmeyi şimdiden nasip etsin. Tüm meclisimiz adına İslam âleminin bayramını tebrik ediyorum.”

Mecliste 62 asıl, 25 ek olmak üzere toplam 87 gündem maddesi meclis üyelerince müzakere edilerek, karara bağlandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, “16 ilçe belediyemizi de bağrımıza basıyorum, buradan paylaşıyorum, üzerimize ne düşüyorsa her zaman yanındayız. İyi niyetli, yapıcı, şehrine katkı sağlayıcı açıklamalardan dolayı tüm meclis üyelerimize teşekkür ediyoruz” dedi.

Gündem maddeleri ile ilgili meclis üyelerinin görüşlerinin alındığı meclis toplantısının ardından, Başkan Büyükkılıç, mecliste alınan kararların hayırlı olması temennisinde bulundu.