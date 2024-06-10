Talas'tan Mimarsinan OSB'ye seferler başlayacak
Kayseri Ulaşım A.Ş Genel Müdürü Mehmet Canbulut Talas'tan Mimarsinan OSB'ye direk seferlerin başlayacağını duyurdu.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Haziran Ayı meclis toplantısı yapıldı. Ulaşım A.Ş Genel Müdürü Mehmet Canbulut, Talas-Mimarsinan OSB arasında çalışmaların yazıldığını ve kısa bir süre içerisinde bu hattın vatandaşların hizmetine açılacağını duyurdu.
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