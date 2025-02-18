Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı personelleri iş bıraktı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı personelleri gelir adaletsizliği iddiasıyla iş bırakma, yavaşlatma eylemi yapma kararı aldı. Bu kapsamda bugün personeller iş bıraktı. Yapılan açıklamada ise yetkililerle görüşüldüğü, olumsuz bir cevap alındığı ve sonrasında bu karara varıldığı belirtildi.

Öte yandan belediyeye bağlı diğer birimlerin personellerinin de 19 Şubat 2025'te eyleme destek vereceği öğrenildi.