Büyükşehir Belediyesi'nden 'Çalı çırpıya milyonlar saçılıyor' iddiasına cevap geldi

Konuyla İlgili Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklama şu şekilde:

Bazı basın yayın organları ve internet haber sayfaları ile sosyal medya platformlarında yayımlanan "AKP'li Belediye 32 Milyon Liraya Adi Kadın Tuzluğu, Kirli Hanım Çiçeği ve Gavura Aldı" başlıklı haber ve "AKP'li Başkanlar Çalıya Çırpıya Milyonlar Saçtı" başlıklı haberle ilgili, Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak bu açıklamayı yapma zarureti doğmuştur.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 2025 yılı için 3 farklı ihale gerçekleştirmiştir. Bu ihaleler, Kamu İhale Kurumu (KİK) tarafından açık ihale usulüyle yapılmış olup, tamamı şeffaf bir şekilde gerçekleştirilmiştir.

İlgili ihalelere dair yapılan alımlar ve tutarlar şu şekildedir:

*Çiçek Alımı için 4 Milyon 680 Bin TL,

*Süs Bitkisi ve Çalı Alımı için 5 Milyon 250 Bin TL,

*Boylu Ağaç Alımı için 22 Milyon 100 Bin TL.

Bu üç ihaleye toplamda 22 farklı firma katılmıştır. İthal ürün olmadığı gibi, alınan ürünlerin tamamı Türkiye’de yetişebilen, Kayseri’nin iklim şartlarına uygun, türünün en makul fiyatlı çeşitleridir.

Söz konusu ürünler Kayseri genelinde ilkbahar, yaz ve sonbahar sezonlarında peyzaj ve çiçeklendirme çalışmalarında kullanılacaktır.

BORÇ KONUSU ile ilgili olarak yapılan “ Türkiye’de borcu en hızlı artan 4. Belediye” ibarelerinin yer aldığı art niyetli haber ve paylaşımlarla ilgili de;

Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak, şehrimize kazandırılan raylı sistem hatları, düzenli çöp depolama alanı gibi önemli altyapı projeleri için yapılan dış krediler, yalnızca şehrimizin geleceğini inşa etmek amacıyla yapılmıştır. Bu projeler, Kayseri’nin ulaşım, çevre düzenlemesi ve yaşam kalitesini artıracak yatırımlar olup, borçlanma bu projelerin finansmanı için gerçekleştirilmiştir. Alınan dış kredilerin taksitleri 2041 yılına kadar düzenli olarak ödenmeye devam edecektir.

Bununla birlikte, Kayseri Büyükşehir Belediyesi, bağlı kuruluşlarımız olan KASKİ ve sermayenin çoğunluğu belediyemize ait olan şirketlerimizin hiçbirinin vadesi geçmiş ve ödenmemiş bir borcu bulunmamaktadır.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, son 4 yılda 3’üncü kez bütçesinden yatırıma en çok pay ayıran 30 Büyükşehir Belediyesi arasında Türkiye 1. si olmuştur.

Son olarak, şehrimizin kalkınması yolunda kaydedilen ilerlemeleri ve yapılan yatırımları göz ardı etmek, kamuoyunu yanıltmak ve algı operasyonları yapmak kimseye fayda sağlamaz. Belediyemiz, doğru bilgi ve şeffaflık ilkesiyle şehrimize hizmet etmeye, halkımıza değer katmaya kararlı bir şekilde devam edecektir.

Saygılarımızla

Kayseri Büyükşehir Belediyesi