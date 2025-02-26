Kayseri'nin Projeleri Bakanlıkta Değerlendirildi
Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan ve Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'u ziyaret etti.
Gerçekleştirilen ziyarette, Kayseri'nin projeleri ve şehrin geleceği masaya yatırıldı. Görüşme sırasında, şehrin kalkınma ve gelişim hedefleri detaylı bir şekilde ele alındı. Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Bakan Murat Kurum'a Kayseri'ye olan destekleri ve nazik ev sahipliği için teşekkür etti. Ziyaret, Kayseri'nin geleceği açısından önemli projelerin değerlendirilmesi bakımından büyük bir öneme sahip olarak nitelendirildi.
Kayseri'nin proje ve hedeflerinin, Bakanlık nezdinde desteklenmesi ve hayata geçirilmesi için atılacak adımların, şehrin kalkınması açısından önemli bir rol oynayacağı belirtildi.