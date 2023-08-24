Büyükşehir Belediyesi'nden 'Zafere Pedallıyoruz' etkinliği

 Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından 'Zafere Pedallıyoruz' sloganıyla 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda bisiklet etkinliği düzenlenecek. 

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  • 24.08.2023 13:10
  • Güncelleme: 24.08.2023 13:10
Büyükşehir Belediyesi'nden 'Zafere Pedallıyoruz' etkinliği

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş., 30 Ağustos Zaferi etkinleri kapsamında ‘Zafere Pedallıyoruz’ sloganıyla bisiklet etkinliği düzenleyecek. Düzenlenecek olan bisiklet etkinliğinde tüm sporseverler pedal çevirecek.

YAKLAŞIK 10 KM’LİK GÜZERGÂHTA BÜYÜK ZAFER KUTLANACAK

30 Ağustos’ta gerçekleşecek olan ve katılımın ücretsiz olduğu bisiklet etkinliği, Cumhuriyet Meydanı tören alanından başlayarak RHG Enertürk Enerji Stadyumu Güney Otoparkı’nda son bulacak. Büyük zaferin yıl dönümünde Kayserili bisiklet tutkunları, yaklaşık 10 kilometrelik güzergâhta pedal çevirerek, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı bu etkinlikle kutlayacak.

Etkinliğe katılmak isteyen vatandaşların, www.sporaskayseri.com.tr adresini ziyaret ederek başvurusunu gerçekleştirebileceği ve detaylı bilgi edinebileceği belirtildi.

1ha

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