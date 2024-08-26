Büyükşehir, Bünyan'daki sel felaketinde 24 iş makinesi ve 71 personel ile görev aldı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın talimatları ile Bünyan’daki sel bölgesine toplam 24 iş makinesi ve 71 personel ile destek vererek tüm imkânları ile yaraların sarılmasına katkı sağladı. Sel felaketinin yaşandığı Cumartesi günü Bünyan’a giden Başkan Büyükkılıç, Pazar gününü de Bünyan’da geçirerek, çalışmaları yerinde koordine etti.

Aşırı yağışlar nedeniyle sel meydana gelen Bünyan ilçesi Güllüce Mahallesi’ndeki afetin ilk anlarından itibaren Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın talimatı ile anında bölgeye intikal eden Büyükşehir Belediyesi ekipleri, sevk edilen onlarca iş makinesi ile gece gündüz demeden hem arama kurtarma faaliyetlerine destek verdi hem de önlem alınması ve hasarın giderilmesi kapsamında görev aldı.

Büyükşehir itfaiyesi 7 araç ve 44 personeli ile etkin görev üstlendi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, afetin yaşandığı bölgede ilk anlardan itibaren görev aldı. Meydana gelen sel felaketinde suda kaybolan vatandaşı arama faaliyetlerine toplam 7 araç ile kıyı taraması yapılması için 36 personel ve su içerisinde arama kurtarma faaliyetleri için 8 dalgıç personel olmak üzere toplam 44 personelle destek verdi.

Büyükşehir’in ilgili tüm birimleri bölgede çalışma yaptı

Bünyan’da meydana gelen sel felaketinde Kayseri Büyükşehir Belediyesi, sadece İtfaiye birimi ile değil ilgili tüm birimleri ile imkânlarını seferber ederek çalışma yaptı.

Bu doğrultuda Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı 3 kepçe, 1 greyder, 1 ekskavatör ve 10 personel ile çalışmalara destek verirken, Fen İşleri Daire Başkalığı ise 1 büyük kepçe 1 adet de JSB (Traktör Kepçe) ve 2 operatör ile görev üstlendi. Öte yandan, Kayseri’deki en büyük altyapı kuruluşu olan Kayseri Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü de yaşanan sel felaketinde etkin faaliyet gösterdi. KASKİ, 1 adet kombine, 1 adet vidanjör, 3 adet kazıcı yükleyici, 1 adet kamyon, 1 adet 4x4 arazi aracı, 3 adet kamyonet ve 15 personel ile sel bölgesinde çalışma yürüttü.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının dayanışmasıyla yaraların sarıldığını ve bölge halkının her zaman yanlarında olacaklarını ifade etti.