Büyükşehir'den 2023 yılında tarımsal üretime 412 ton tohum desteği

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 2023 yılında 'üretim sizden, destek bizden' projesi kapsamında 16 ilçede üreticilere 412 ton tohum ve 5 bin adet fidan dağıtımı gerçekleştirerek 11 milyon 600 bin TL'lik tohum desteklemeleri yatırımına imza attı.

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  • 08.01.2024 11:07
  • Güncelleme: 08.01.2024 13:40
Büyükşehir'den 2023 yılında tarımsal üretime 412 ton tohum desteği
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 2023 yılında ‘üretim sizden, destek bizden’ projesi kapsamında 16 ilçede üreticilere 412 ton tohum ve 5 bin adet fidan dağıtımı gerçekleştirerek 11 milyon 600 bin TL’lik tohum desteklemeleri yatırımına imza attı.

Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın Kayseri’yi sanayi, ticaret ve turizm alanı gibi birçok alanda olduğu gibi tarım ve hayvancılık alanında üreten ve ülke ekonomisine katkı sunan bir kent haline getirme vizyonu istikametinde yatırımlarını sürdüren Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 2023 yılında da üreticinin güçlü destekçisi oldu. Şehirle ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla iş birliği halinde hayata geçirdiği projelerle üreticinin daima yanında yer alan büyükşehir belediyesi, ‘üretim sizden, destek bizden’ projesi çerçevesinde tarımsal üretime etkin ve güçlü şekilde destek verdi. Tarımsal üretime destek çerçevesinde büyükşehir belediyesi, 2023 yılında da tohum desteklemelerini sürdürerek 16 ilçede alın teri ile üretim yapan çiftçilere 100 ton aspir, 300 ton nohut, 6 ton yonca, 6 ton çayır tohumu olmak üzere 412 ton tohum ve 5 bin adet fidan dağıtımı yaptı. Büyükşehir belediyesi tarafından 2023 yılında ücretsiz olarak dağıtılan tohumların maliyeti 11 milyon 600 bin TL oldu. Öte yandan Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 2023 yılında 35’i kadın 80 üreticiye, 10’ar adet olmak üzere 2 milyon 260 bin TL’lik 800 adet arılı kovan desteği sağlandı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın ‘elleri emek kokan üreticilerimiz başımızın tacıdır’ diyerek ortaya koyduğu tarım ve hayvancılık alanında üretimi arttırma vizyonu ile ülke çapında bu alana güçlü destek veren örnek bir belediye olarak dikkat çekti.

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İHA

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