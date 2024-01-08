Kayserispor son 3 maçta kalesinde 9 gol gördü

Sezona Galatasaray beraberliği ile başlayan Kayserispor daha sonra çıktığı 15 maçın 8’ini kazanmış, 5’inden beraberlikle ayrılmış 2’sini kaybetmişti. Ligin ilk 15 maçında kalesinde 14 gol gören Kayserispor, 16’ıncı haftanın ertelenmesinden sonra Fenerbahçe, Konyaspor ve Sivasspor ile karşılaştı. Bu 3 maçta toplam 9 gol yiyen Kayserispor dördüncü sıradaki yerini korudu. Çarşamba günü Fatih Karagümrük ile karşılaşacak olan Kayserispor beş gün sonra yine deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak.