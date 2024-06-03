Büyükşehir'den 5 Yıllık Stratejik Vatandaş Anketi

Büyükşehir Belediyesi, 2025-2029 dönemini kapsayan 5 yıllık Stratejik Plan’ın hazırlanması ve ön çalışmasının yapılması için hazırlıklarını sürdürürken, bu çalışmaları yaparken de yenilikçi, adil, katılımcı, ortak akılla istişareyi önemseyen, ekip ruhuyla etkin ve verimli yönetim anlayışını dikkate alıyor.

Yerel yönetim hizmetleri kapsamında gerçekleştirdiği birçok uygulama, proje ve yatırımlarla ‘Kayseri Modeli’ olarak örnek gösterilen Kayseri Büyükşehir Belediyesi, performans esaslı bütçeleme sisteminin temel unsurlarından birisini oluşturan Stratejik Plan çalışmaları kapsamında vatandaşlara yönelik anket yapıyor.

2025-2029 Stratejik Plan çalışmaları çerçevesinde vatandaşların belediyeye ilişkin görüş ve önerilerinin alınması amacıyla anket gerçekleştiriliyor.

Ankete katılmak isteyen vatandaşlar, https://imsva91-ctp.trendmicro.com:443/wis/clicktime/v1/query?url=https%3a%2f%2fportal.kayseri.bel.tr%2fbirim%2fanket%2fvatandas.aspx&umid=74088DB6-19F7-9006-A910-4B8C20011028&auth=1c533d6fc7080f18ba9fe3e150324650072c0854-f74d77226d6aa69eded00aed8787c19b46bba350 adresinden ankete ulaşabiliyor.

Ankette, belediye birimlerinin hizmetlerini vatandaşların değerlendirmesi için seçenekler yer alırken, Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin geleceğini birlikte şekillendirme bilinciyle çalışmalara ortak olunması hedefleniyor.

