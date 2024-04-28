Büyükşehir'den ihtiyaç sahibi ailelere '220 ton süt' desteği

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç sahibi ailelere süt yardımı uygulaması çerçevesinde şuana kadar 220 ton süt yardımı yaptı.

Büyükşehir'den ihtiyaç sahibi ailelere '220 ton süt' desteği
Kayseri GündemEditör

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç sahibi ailelere süt yardımı uygulaması çerçevesinde şuana kadar 220 ton süt yardımı yaptı.

Kayseri Büyükşehir Beleyesi; ihtiyaç sahibi ailelere süt yardımında bulundu. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından Melikgazi, Kocasinan, Talas ve Hacılar ilçelerinde ikamet eden ihtiyaç sahibi ve dar gelirli 24-60 ay arası çocuğu olan ailelere günlük doğal süt desteğinde bulunuldu. Kayseri ili Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğinden temin edilen günlük doğal sütler, ihtiyaç sahibi ailelerin ikamet adreslerine götürülerek, haftalık her bir çocuk için 3 litre süt yardımı yapıldı.

Yardımlar devam ederken, şuana kadar ihtiyaç sahibi ailelere 220 ton süt desteği verildi.

Büyükşehir'den ihtiyaç sahibi ailelere '220 ton süt' desteği
Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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