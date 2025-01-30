Büyükşehir'den 'Kamu malı hepimize emanet' vurgusu

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından kamu malına zarar verildiği gerekçesiyle toplu taşıma aracı tramvay içerisinden görüntü paylaşılarak, 'Halkın ortak malına zarar veren bu vicdansızlığı kabul etmiyor, bu üzücü görüntüleri sizlerle paylaşıyoruz.Çünkü bu araçlar hepimizin' denildi.

Büyükşehir'den 'Kamu malı hepimize emanet' vurgusu

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından tramvay içerisinden kamu malına zarar verildiği görüntüler paylaşıldı. 
Başkan Memduh Büyükkılıç’ın sosyal medya paylaşımında bir grup gencin tramvay içerisine zarar verildiği görüldü. Yapılan açıklamada ise, Kamu malı hepimize emanet. Tramvaylardamızdaki tutamakları kesen, imdat çekici ile araç içine saldıran, halkın ortak malına zarar veren bu vicdansızlığı kabul etmiyor, bu üzücü görüntüleri sizlerle paylaşıyoruz.Çünkü bu araçlar hepimizin” ifadelerinde bulunuldu.

Haber Merkezi

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