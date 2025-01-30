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  • Hamas Askeri kanat Komutanı Muhammed Deif 6 arkadaşıyla beraber şehid oldu

Hamas Askeri kanat Komutanı Muhammed Deif 6 arkadaşıyla beraber şehid oldu

El Kassam Tugayları sözcüsü Ebu Ubeyde, El Kassam Tugayları Başkomutanı Muhammed Deif ve beraberindeki 6 komutanın şehid olduğunu duyurdu.

Hamas Askeri kanat Komutanı Muhammed Deif 6 arkadaşıyla beraber şehid oldu

El Kassam Tugayları sözcüsü Ebu Ubeyde, El Kassam Tugayları Başkomutanı Muhammed Deif ve beraberindeki 6 komutanın şehid olduğunu duyurdu.

Hamas'ın Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, Kassam Tugayları Başkomutanı Muhammed Daif'in şehit olduğunu duyurdu.

Ebu Ubeyde, Komutan Daif'in yardımcısı komutan Mervan İsa'nın da şehit olduğunu ekleyerek  çok sayıda komutanın daha şehit olduğunu duyurdu.

Haber Merkezi

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