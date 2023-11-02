Büyükşehir'den kırsal'a 150 milyon TL'lik yol

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı devam eden 40 kilometrelik Pazarören-Dadaloğlu-Toklar hattında, 12 mahalleyi içerisine alan toplam 70 bin ton asfalt kullanılan çalışmanın tamamlandığını belirterek, “150 milyon TL’lik yolumuz hem bölgemize hem de şehrimize hayırlı olsun” dedi.

Büyükşehir Belediyesi, ulaşım alanında kent merkezinin yanı sıra kırsal mahallelerde de hizmet ve yatırımlarını sürdürüyor. Bu çerçevede Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, Pınarbaşı ve Tomarza ilçelerimizin yoğun olarak kullandığı Pazarören-Dadaloğlu-Toklar Hattı’nda, Bitümlü Sıcak Karışım Asfalt (BSK) çalışması tamamlandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, asfalt çalışmasının tamamlanarak, yolun hizmete açıldığını duyurdu.

70 bin ton asfalt kullanıldı

Başkan Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekiplerinin kırsal mahalle yollarına asfalt yapım çalışmalarına tüm hızıyla devam ettiğini, bu manada Pazarören-Dadaloğlu-Toklar Hattı’nda grup yolunun tamamlandığını söyledi.

Pazarören’den başlayıp, Toklar’a kadar yaklaşık 40 kilometrelik bir güzergâh ile sıcak asfalt çalışması yapıldığını, 70 bin ton civarında asfalt kullanıldığını ifade eden Büyükkılıç, “Bölgedeki 12 mahallemizi grup yolu olarak işin içerisine dâhil ettik. Tamamen sıcak asfalt ile buluşmuş oldular. Hem bölgemize hem de şehrimize hayırlı olsun, kazasız belasız yolumuzda ulaşım imkânı sağlansın. Hem yüklenici firmamıza hem de Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığımızın değerli ekibine teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Pınarbaşı ilçesinin en büyük mahallesine de 7 bin ton asfalt

Başkan Büyükkılıç, ayrıca Pınarbaşı ilçesinin en büyük mahallesi ve Fen Lisesi de bulunan Pazarören Mahallesi’nin Yeregecen Mahallesi bağlantısı olan 5 kilometrelik kısmına 7 bin ton Bitümlü Sıcak Karışım malzeme ile yol yapıldığını da belirtti.

Yatırımın maliyeti 150 milyon TL

Büyükkılıç, mahalle yollarını daha modern bir yapıya dönüştürecek olan bu çalışmanın maliyetinin yaklaşık 150 milyon TL olduğunu vurgulayarak, “Bu bölgeye yapılan yatırımın maliyeti 150 milyon TL civarında, helali hoş olsun. Bölgemize, semtimize hayırlı uğurlu olsun. 16 ilçe belediye başkanı kardeşimizle el ele vermek suretiyle hem merkezde hem de çevrelerde tarım ve kırsal hizmetler anlamında en güzel şekliyle hizmetlerimizi buluşturmaya gayret gösteriyoruz” diye konuştu.