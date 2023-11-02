Kayseri'nin tarihi geçmişi 7 bin yıla dayandı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi'nin Kültepe Kaniş-Karum bölgesini dünyaya tanıtacak Türkiye'nin en büyük kayadan oyma müzesi konumundaki Kültepe Müzesi'nde sürdürülen çalışmaları yerinde inceledi. 75 yıllık rüyanın gerçekleştiği Kültepe'de sürdürülen kazı çalışmalarında gün yüzüne çıkarılan eserler ile Kültepe tarihinin 7 bin yıla uzandığı da açıklandı.

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  • 02.11.2023 11:30
  • Güncelleme: 02.11.2023 12:25
Kayseri'nin tarihi geçmişi 7 bin yıla dayandı
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi’nin Kültepe Kaniş-Karum bölgesini dünyaya tanıtacak Türkiye’nin en büyük kayadan oyma müzesi konumundaki Kültepe Müzesi’nde sürdürülen çalışmaları yerinde inceledi. 75 yıllık rüyanın gerçekleştiği Kültepe’de sürdürülen kazı çalışmalarında gün yüzüne çıkarılan eserler ile Kültepe tarihinin 7 bin yıla uzandığı da açıklandı.

Değişik medeniyetlere ev sahipliği yapmış, yapılan kazılarda ticaretin merkezi olduğu ispat edilen Kayseri’de tarihi ve kültürel mirasa sahip çıkan Büyükşehir Belediyesi, 6 bin yıllık köklü geçmişi olan Kültepe Kaniş-Karum’dan çıkan eserlerin sergileneceği Kültepe Müzesi’ni hayata geçiriyor.

Bu kapsamda Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, yapımı devam eden kayadan oyma Kültepe Müzesi projesini yerinde inceledi.

Başkan Büyükkılıç’a teknik gezi esnasında Kültepe Kaniş-Karum Höyüğü Kazı Başkanı Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hamdi Elcuman, Kent Tarihi ve Tanıtım Daire Başkanı Gürcan Senem, Etüt ve Projeler Daire Başkanı Ahmet Şeref Bahçecioğlu ile Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı İbrahim Özçekiç eşlik etti.

Son durum hakkında bilgiler alan Başkan Büyükkılıç, burada yaptığı açıklamada, Kültepe’nin geçmişinin 7 bin yıla uzandığını belirterek, “Yer altı şehri gibi bir tablo ortaya çıktı. Yer altı müzesi, oyma müze. 7 bin yıllık geçmişiyle Kayseri’mizin değerlerini, buradan çıkan tabletleri, ticaretin felsefesini, anayasasını içeren bu tabletleri sergilemek amacıyla bir proje başlatmıştık” dedi.

“Çok şükür oyma bitti, zemin ile ilgili çalışmalar tamam”

Projede sona yaklaştıklarını vurgulayan Büyükkılıç, Türkiye’de bu büyüklükte bir yer altı müzesi olmadığına dikkat çekerek, şunları söyledi:

“Çok şükür oyma bitti, zemin ile ilgili çalışmalar tamam ancak buraya gelecek tabletlerle ilgili çalışmalar yapmak için de büyük bir heyecanla Kültür ve Turizm Bakanı’mızın destekleriyle burasını hem insanlığa hem de ülkemize kazandıracağız. Böylelikle Türkiye’de bu büyüklükte yer altı müzesinin olmadığını hep beraber görmüş olacağız. Emeği geçenlere teşekkür ediyor, şimdiden hayırlı uğurlu olsun diyorum. Kayseri’mize yakışan bir müze diye buradan paylaşmak istiyorum.”

Türkiye’nin en büyüğü olacak

Kültepe Kaniş-Karum Höyüğü Kazı Başkanı Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu da 3 bin 500 metrekare büyüklüğü ile Türkiye’nin en büyüğü olacak müzenin ilk resmi müze olması açısından da önemli olduğuna dikkat çekti.

75 yıllık rüya gerçekleşiyor

Prof. Dr. Kulakoğlu, Kültepe’nin 75 yıllık rüyasının Başkan Büyükkılıç’ın destekleriyle gerçekleştiğine işaret ederek, “Kültepe kazılarının 75’inci yılını kutluyoruz ve 75 yıllık rüyasını gerçekleştiren sayın başkanımıza teşekkür ediyorum. Sayesinde Kültepe, Kültepe olalı bu kadar özen, ihtimam gösterilmedi, sağ olsun, var olsun. Sayesinde bir müze, bir tüccarlar mahallesi ve bir ziyaretçi merkezini yaptık. Sanıyorum Türkiye’de başkanımız sayesinde bizden şanslı kazı yok” ifadelerini kullandı.

Başkan Büyükkılıç da emeği geçenleri kutlayarak, “Bakanlığımız ile birlikte yaptığımız bu anlamlı, önemli çalışmayı, bilim ve sizlerin ışığı ile hep beraber yapıyoruz” dedi.

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İHA

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