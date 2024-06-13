Büyükşehir'den ücretsiz kurbanlık kontrolü

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin veteriner hekimleri, 63 farklı kurban kesim noktasında talepte bulunan vatandaşların kurbanlık hayvanlarını ücretsiz olarak kontrol edecek.

Kurban kesmek isteyen vatandaşların kurbanlarını dini hükümlere, sağlık şartları, çevre sağlığı ve temizliğine uygun olarak kesebilmeleri için hazırlıklarını tamamladı. İlçe belediyeleri sorumluluk alanlarında 16 kurban satış noktası faaliyet gösterirken, yine ilçe belediyeleri sorumluluk alanlarında 63 kurban kesim noktası belirlendi.

Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı süresince kurban kesim yerlerinde veteriner hekim bulunduracak. Veteriner hekimler, talep eden vatandaşların kurbanlık hayvanlarını, ücretsiz olarak kontrol edecek.

Aynı zamanda belirlenen her kurban kesim noktasında kurban kesim işlemleri, vatandaşlara verilen randevularla belirlenen zaman aralığında gerçekleştirilecek ve herhangi bir yoğunluğa mahal verilmemesi için çalışmalar yapılacak.

Bayram süresince çevre sağlığı, temizlik konularında zabıta birimlerince gerekli tedbirler alınırken, Anadolu Harikalar Diyarı Bahçesi ve Geçici Hayvan Bakım Evi, bayramın birinci günü kapalı, ikinci gününden itibaren ise ziyaretçilere açık olacak.