Talas'ta vatandaş görüşüyle stratejik planlama

Şeffaf ve katılımcı bir yönetim anlayışıyla hizmet üreten Talas Belediyesi, 2025-2029 dönemi Stratejik Planlama çalışmaları kapsamında vatandaşların görüş ve önerilerini alıyor.

Bu amaçla Talas Belediyesi internet sitesinde bir anket başlattıklarını ifade eden Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, 5 yıllık stratejik plan hazırlıklarını sürdürdüklerini belirterek, “Yaptığımız çalışmalarda vatandaşlarımızın görüş ve önerileri bizler için her zaman öncelikli olmuştur. Daha önce olduğu gibi yeni dönemde de bu doğrultuda çalışmaya devam ediyoruz. Bunun için dış paydaş anket formu hazırladık. Bu anketle vatandaşlarımız, stratejik plan çalışmalarımıza ışık tutacak görüşlerini iletebilir. Bu doğrultuda https://www.surveey.com/SurveyGoOn.aspx adresindeki anketi doldurarak bizlere katkı sağlayan bütün vatandaşlarımıza şimdiden teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.