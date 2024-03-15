Büyükşehir'in 31 Mart Yerel Seçimleri öncesi son meclisi toplandı
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Mart Ayı Meclis Toplantısı'nın ikinci birleşimi, Başkan Vekili Mehmet Savruk başkanlığında gerçekleştirildi. 31 Mart yerel seçimleri öncesi toplanan son meclis, 25 maddelik gündemi karara bağladı.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Mart Ayı Meclis Toplantısı’nın ikinci birleşimi, Başkan Vekili Mehmet Savruk başkanlığında gerçekleştirildi. 31 Mart yerel seçimleri öncesi toplanan son meclis, 25 maddelik gündemi karara bağladı.
Büyükşehir Belediyesi 2024 Yılı Mart Ayı Meclis Toplantısı ikinci birleşimi Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Savruk başkanlığında Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda yapıldı. 31 Mart 2024 yerel seçimleri öncesi son meclis toplantısında, 25 gündem maddesi müzakere edilerek karara bağlandı.
Maddelerle ilgili meclis üyelerinin görüşlerinin alındığı meclis toplantısının ardından Başkan Vekili Savruk, mecliste alınan kararların hayırlı olması temennisinde bulundu.