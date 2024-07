Büyükşehir'in borcu konusunda CHP Meclis Üyesi Çalıksoy'dan şok iddia!

Cumhurbaşkanı Erdoğan partisinin grup toplantısında “Hazine ve Maliye Bakanlığımız şu anda belediye borçlarının tahsiline kaynağında başlayacaktır. Öyle 25 kuruşa simit yok” dedi. Bunun üzerine Kayseri Büyükşehir Belediyesi CHP Meclis Üyesi Mustafa Çalıksoy, “Bak sen şu işe. Halkçı Belediyecilikten rahatsız oldular. AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, yine çalışan, üreten CHP'li belediyeleri hedef almış. Sayın Erdoğan, hesap vermeyen, şeffaflıktan uzak kendi belediyelerinize bakın. Bir yılda 114 milyon 501 bin 143 lira 5 kuruş faiz ödeyen Kayseri Belediyesine bakın” ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ifadelerinden sonra açıklama yapan Kayseri Büyükşehir Belediyesi CHP Meclis Üyesi Mustafa Çalıksoy, “Bak sen şu işe. Halkçı Belediyecilikten rahatsız oldular. AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, yine çalışan, üreten CHP'li belediyeleri hedef almış ve ‘Hazine ve Maliye Bakanlığımız şu anda belediye borçlarının tahsiline kaynağında başlayacaktır. Öyle 25 kuruşa simit yok’ demiş. Vatandaşı darda bırakmayan, halkçı projelerle vatandaşa her alanda destek olan belediyelerimiz anlaşılan o ki Erdoğan ve tayfasını rahatsız ediyor. Şaşırdık mı! Hayır. Çünkü bu zihniyet halka değil, yıllardır ranta çalışanları seven, koruyan, kollayan zihniyettir. Bu zihniyet kötü yönetiminin faturasını halka çıkaran zihniyettir. Bu zihniyet çalışan halkçı belediyelerin önüne engel çıkaran halkı değil, kendi koltuğunu düşünen zihniyettir. Borç demişken Sayın Erdoğan, hesap vermeyen, şeffaflıktan uzak kendi belediyelerinize bakın. Bir yılda 114 milyon 501 bin 143 lira 5 kuruş faiz ödeyen Kayseri Belediyesine bakın. Son bir yılda borcu yüzde 82,5 artışla toplam 1 milyar 998 milyon 161 bin 708 lira 68 kuruşa yükselen AKP'li Kayseri Belediyesine bakın. İlk Kayseri'de başlayın tahsilata da görelim! Gelin ilk olarak borç batağı içinde olan, kaynakları heba eden, har vurup harman savuran, her şeyi bir bir satan ama yine de borç sarmalından kurtulmayan, halka değil ranta kucak açan AKP'li belediyelerden başlayın” ifadelerine yer verdi.