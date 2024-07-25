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Elektrikli motosikletin çarptığı kadın ağır yaralandı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde elektrikli sessiz motosikletin çarptığı kadın ağır yaralandı.

Elektrikli motosikletin çarptığı kadın ağır yaralandı
Kayseri GündemEditör

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde elektrikli motosikletin çarptığı kadın ağır yaralandı.

İlçeye bağlı Keykubat Mahallesi İsmail Erez Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada; yolun karşısına geçmeye çalışan K.B.’ye, M.H.C. idaresindeki elektrikli motosiklet çarptı. Talihsiz kadın ağır yaralanırken ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından Kayseri Şehir Hastanesine kaldırılan K.B., tedavi altına alındı. Motosiklet sürücüsü M.H.C. de polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kazaya karışan elektrikli motosiklette kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Elektrikli motosikletin çarptığı kadın ağır yaralandı
Elektrikli motosikletin çarptığı kadın ağır yaralandı
Elektrikli motosikletin çarptığı kadın ağır yaralandı
İHA
Kayseri Gündem

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