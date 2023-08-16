Büyükşehir'in konuğu Güney Koreli öğrenci ve arkeologlar Kayseri'ye hayran kaldı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin konuğu olarak şehre gelen Korea Üniversitesi’nden Güney Koreli öğrenci ile arkeologlar, güzelliklerini ve zenginliklerini gördüğü Kayseri’ye hayran kaldı.

Kentteki tarih mirası ve tabiat harikası zenginlikleri en iyi şekilde değerlendirerek, bu özellikleri yerli yabancı turistler ile de paylaşmaya gayret gösteren Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki Kayseri Büyükşehir Belediyesi, bu yöndeki çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çerçevede Büyükşehir Belediyesi’nin Kayseri’de konuk ettiği Güney Koreli öğrenciler ile arkeologlar, kadim kent Kayseri’nin çeşitli özelliklerini ve sahip olduğu değerleri yerinde gördü.

KÜLTÜR YOLU GEZİSİ

Kültepe’deki çalışmalara katılmak üzere kente gelen Güney Koreli uzman arkeologlar ile arkeoloji öğrencilerini ağırlayan Büyükşehir, turist öğrenci ve uzmanlara, 6 bin yıllık geçmişe sahip ve birçok medeniyete ev sahipliği yapan Kayseri’de kültür yolu gezisi imkânı sundu.

ÖRNEK ÇALIŞMALARA TURİST ÖĞRENCİ VE UZMANLAR DA TANIK OLDU

Tarihi kayıtlarda Anadolu’da yazılı dönemin ilk izlerine rastlanan ve ticaretin merkezi olarak bilinen Kültepe Kaniş-Karum bölgesinde yürütülen arkeolojik kazılar, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde devam ederken, dünya çapında uzmanların da ilgi odağı olmayı sürdürüyor. Korea Üniversitesi’nden uzman arkeologlar ve arkeoloji öğrencileri Kültepe “Kaniş-arum” ören yerindeki kazı çalışmalarını görmek ve çalışmalara katılmak amacıyla Kayseri’ye geldi.

KAYSERİ’NİN MERKEZİNDEKİ KÜLTÜR VE TARİH DEĞERLERİNİ KEŞFETTİLER

Kazı çalışmalarının hemen öncesinde Büyükşehir Belediyesi uzman ekiplerince kültür yolunu gezen Güney Koreli öğrenci ve uzmanlardan oluşan heyet, Kayseri ve kültür yolu hakkında bilgiler aldılar.

Kültür yolu gezisi çerçevesinde heyet, dünyada ilk tıp fakültesi olarak bilinen Gevher Nesibe Selçuklu Uygarlığı Müzesi, Mimarsinan’ın eseri Kurşunlu Camii’ni, Abdülhamid Han zamanında yapılan Tarihi Saat Kulesi’ni, Sahabiye Medresesi’ni, Şehir Kütüphanesi’ni ve Kayseri Lisesi Milli Mücadele Müzesi’ni gezdi.

Kültür yolu gezisi sonrasında Talas Osmanlı Sokağı’nı gezen Güney Koreli uzman arkeologlar ve arkeoloji öğrencileri daha sonra Erciyes Kayak Merkezi’ni görmek üzere Erciyes’e geçti. Kış sezonu olmamasına rağmen Erciyes’i çok beğenen ve Kayseri’ye hayran kalan heyet, bol bol fotoğraf çekindi. Daha sonra Kültepe Kaniş Karum’a doğru hareket eden heyet Kazı Başkanı Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu ve ekibi ile 1 ay boyunca tarihe ışık tutan Kültepe’de kazı çalışmalarına katılacak.