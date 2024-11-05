KAYMEK'in yeni kurslarına kayıtlar başladı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde mesleki eğitim, ÖSYM ve MEB sınavlarına hazırlık eğitimi, kişisel gelişim, kültür sanat faaliyetleri gibi çok geniş bir yelpazede hizmetlerini yürüten KAYMEK A.Ş. çeşitli branşlardaki kurslarına yeni kayıtlar almaya devam ediyor.

5 üniversitesi ile eğitim ve öğrenci şehri Kayseri’de adeta 6’ncı üniversite gibi faaliyet gösteren Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK), kursları ile etkin ve kaliteli hizmetini hız kesmeden sürdürüyor. Bu kapsamda mesleki eğitim, ÖSYM ve MEB sınavlarına hazırlık eğitimi, kişisel gelişim, kültür sanat faaliyetleri gibi geniş bir yelpazede her yaş grubundan vatandaşa hizmet sunan KAYMEK, kentin muhtelif bölgelerinde bulunan tesislerinde yeni kurslar açıyor.

KAYMEK 2024 Güz Dönemi Kursları çerçevesinde KAYMEK İhtisas Tesisi’nde düzenlenecek İşaret Dili Jargon Eğitimi kayıtları ve KAYMEK Akademi’de düzenlenecek Diksiyon, Ofis Programları Kullanımı, İşaret Dili ile Doğal Afet Tercümanlığı ile Excel Visual Basic (VBA) Programlama kursları için kayıtlar başladı.

KAYMEK İhtisas Tesisi’nde verilecek İşaret Dili Jargon Eğitimi kursu ile ilgilenen vatandaşlar kurs hakkında detaylı bilgiye 0352 231 80 31 numaralı telefon üzerinden erişebilecekken KAYMEK Akademi’de gerçekleştirilecek 4 branştaki kurslarla ilgilenen vatandaşlar 0352 431 31 00 numaralı telefon üzerinden kurslar hakkında detaylı bilgi edinebilecek.

Vatandaşlar ayrıca KAYMEK’in tüm kurs ve faaliyetleri ile ilgili detaylı bilgi edinme ve kayıt işlemlerini www.kaymekonline.com internet adresinden gerçekleştirebilecek.