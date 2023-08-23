KAYMEK Yaz Kursları, öğrencilerin gönlünü fethetti

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kayseri Mesleki Eğitimi ve Kültür A.Ş.( KAYMEK), Yaz Okulu Kapanış Programı’nı büyük bir coşku ile gerçekleştirdi. Yaz dönemini Büyükşehir Belediyesi KAYMEK ile dolu dolu ve çok keyifli geçirdiklerini ifade eden öğrenciler ve aileler, Büyükşehir Belediyesi’ne ve Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’a bu hizmetten dolayı teşekkürlerini ilettiler.

KAYMEK Gençlik Merkezleri’nde 2023 Yaz Okulu döneminde 2 bin 500 öğrenciye ücretsiz olarak hizmet verildi. Bu çerçevede Kadir Has Kültür ve Sanat Merkezi’nde KAYMEK Yaz Okulu Kapanış Programı gerçekleştirildi. Programa Büyükşehir Belediye Dr. Memduh Büyükkılıç’ın yanı sıra AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Melikgazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Hacı Kaya, Türk Kızılay Kayseri Şube Başkanı Cafer Beydilli, Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Öztürk ile daire başkanları, KAYMEK eğitmenleri, öğrenciler ve aileleri katıldı. Yaz dönemini Büyükşehir Belediyesi KAYMEK ile doldurduklarını dile getiren kursiyerler ve veliler yaz dönemindeki kurslardan çok memnun olduklarını ifade ettiler. Kursa katılan öğrenciler, Büyükşehir Belediyesi’ne ve Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’a bu hizmet nedeniyle teşekkürlerini ilettiler.

“BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAYMEK İLE YAZIMIZ ÇOK GÜZEL GEÇTİ”

Büyükşehir Belediyesi KAYMEK’ten çok memnun olduğunu kaydeden öğrenci velisi Esra Çetin, yaz sezonunun çok iyi geçtiğini ve KAYMEK yaz kurslarının eğitiminin çok iyi olduğunu ifade etti. Çetin, “Çocuğum KAYMEK kurslarına geliyor. Gayet memnunum. Her zamanda çocuklarımı göndermek taraftarıyım. Güzel bir okul, öğretmenlerimizden de çok memnunuz. Çocuklarımıza değer veriyorlar. Güzel bir eğitimi var. Büyükşehir Belediyesi KAYMEK’ten çok memnunum. Çocuklarım da çok memnun. Büyükşehir Belediyesi KAYMEK’te yazımız çok güzel geçti” diye konuştu.

Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür eden kursiyer Hatice Naz Çetin ise, “Yazın KAYMEK kurslarına gitmeyi çok seviyorum. Kuran kursları hem öğretici oluyor, hem de ilgi alanı oluyor. Hoşuma gidiyor. Yaz kurslarımız bitti, bugünde kapanış programındayız. Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ediyoruz. Hem öğreniyoruz, hem eğleniyoruz. Eğitici bir kurs gerçekten” dedi.

“BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NE TEŞEKKÜR EDİYORUM”

Büyükşehir Belediyesi KAYMEK’i çok beğendiğini ve yaz dönemi kurslarından çok memnun kaldıklarını kaydeden Mustafa Taha Deniz de, “KAYMEK’i yaptığı projelerinden dolayı çok beğeniyorum. KAYMEK’ten çok memnunum. Şu anda yaz sonu kapanış programındayız. KAYMEK’e yaptığı projelerden dolayı teşekkür ediyorum. Büyükşehir Belediyesi KAYMEK ile yazımız çok keyifli ve güzel geçti. Yaptığı projeleri de çok beğendim. KAYMEK’e çok teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

“BU HİZMET MÜKEMMEL BİR ŞEY, BULUNMAZ BİR HİZMET”

Öğrenci velisi Nevzat Kuzucu, ‘Büyükşehir Belediyesi’nin yazın ve kışın da hizmetlerinin devamını istiyorum. Başkanıma da çok teşekkür ediyorum’ diyerek, şunları söyledi:

“Genç KAYMEK’i tesadüf eseri duydum. Kızımı getirdim. Çok iyi bir hizmet aslında bu ve hocalarda iyi, ilgileniyorlar, dersleri çok iyi. Bu hizmet mükemmel bir şey, bulunmaz bir hizmet. Bu yaz döneminde zaten çocuklar hep gittiler, çok memnun kaldık. Hem çocuk boş kalmamış oldu, hem eğitim almış oldu. O yüzden mükemmel bir uygulama. Bunun yaygın olmasını da istiyoruz. Hocaların hepsi mükemmel. Temiz, hijyenik çok güzel bir ortam var. O yüzden yapanlara çok teşekkür ediyoruz. Başkanımıza da teşekkür ediyorum, böyle bir sistemde oldukları için. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Büyükşehir Belediyesi’nin bu tür yazın, kışın da hizmetlerinin devamını istiyorum. Başkanıma da çok teşekkür ediyorum.”

Sinem Deniz Aladağ isimli veli ise, yaz sezonunda çocuklarının birçok etkinliklere katıldığını dile getirdi. Aladağ, “Çok memnun kaldık, çok güzel geçti. Bir sürü etkinliklere katıldılar, değişik yerlere götürdüler. Çocuklar gezdiler, eğlendiler, çok güzel geçti. Yaz kursları çok güzel geçti. Daha önce hiç göndermemiştim. Bu sene ilk defa geldiler çok memnun kaldım. Devamı da inşallah gelir. Başkanımıza da teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

“BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İLE YAZ DOLU DOLU GEÇTİ”

Büyükşehir Belediyesi KAYMEK yaz kurslarının eğitiminin çok iyi olduğunu kaydeden kursiyer Merve Aladağ KAYMEK’e bu sene ilk defa gittiğini ve çok memnun kaldığını dile getirdi. Aladağ, Büyükşehir Belediyesi KAYMEK kurslarını herkese tavsiye ederek, güzel bir eğitim gördüklerini, aynı zamanda eğlenip sosyal etkinlikler gerçekleştirdiklerini, yaz mevsiminin Büyükşehir Belediyesi ile dolu dolu geçtiğini anlattı.

“KIZIMLA BERABER KAYMEK İLE BÜYÜDÜK”

Öğrenci velisi Dilberay Arslan, Büyükşehir Belediyesi KAYMEK ailesini çok sevdiğini ifade ederek, ‘Kızımla beraber KAYMEK ile büyüdük’ diyerek şöyle konuştu:

“Biz ailecek KAYMEK’liyiz diyebilirim. Hem bütçe olarak hem aile ortamı olarak güvenebileceğimiz bir yer KAYMEK. Öğretmenlerimiz, yöneticilerimiz her anlamda bize destekler. İstediğimiz gibi diyalog kurabiliyoruz, konuşabiliyoruz. Sağlık açısından da psikolojik anlamda da çok faydasını gördüm. Biz yıllardır KAYMEK ile çalışıyoruz, çok memnunuz. 20 yaşındaki kızımla beraber KAYMEK ile büyüdük. Yaz kurslarında biz hep KAYMEK’deydik. Çocuklarımı yaz kurslarında sürekli KAYMEK ile adapte ediyorum, orayla etkileşim halinde oluyoruz. Güvenlik anlamında da güzellik anlamında da çok büyük katkılarını gördüm. Emeklerine çok teşekkür ediyoruz. Biz aile gibiyiz artık. Bu belediyemizin bize sunduğu çok büyük bir imkân. Biz KAYMEK ailesini çok seviyoruz.”

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın da teşrifleriyle gerçekleşen, mehteran gösterisi ile başlayan program, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından Kur’an-ı Kerim tilaveti ile devam etti. Gitar dinletisi ve koro ile keyifli dakikalar geçiren katılımcılar, “Kahraman Türk Kadınları” temasıyla hazırlanan tiyatro oyununu izledi.

Ayrıca, fuaye alanında öğrencilerin Yaz Okulu boyunca El Sanatları dersinde yapmış olduğu ürünler ve Robotik Kodlama Atölyesi’nde tamamlanan projeler sergilendi.