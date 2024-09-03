Büyükşehir Kütüphaneleri, yeni eğitim öğretim dönemine hazır

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın ‘kütüphaneler şehri Kayseri’ hedefi doğrultusunda kadim kente kazandırılan kültür hazinesi Büyükşehir Belediyesi kütüphaneleri, öğrencilerden tam not alan kalitesiyle, her zaman olduğu gibi 2024-2025 eğitim öğretim döneminde de yuva sıcaklığında, nezih ve modern donatıları ile hizmet vermeye hazır.

Kentin muhtelif yerlerinde hizmet veren Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kütüphaneleri, modern altyapısı, binlerce kitaplık kapasitesi, nezih ve konforlu donatıları ile sınavlara hazırlanan öğrenciler başta olmak üzere kitapseverlerin gözdesi oluyor.

Bu kapsamda, öğrenci dostu Başkan Büyükkılıç’ın talimatları doğrultusunda yeni eğitim öğretim sezonuna daha etkin ve kaliteli bir hizmet hedefiyle hazırlanan Büyükşehir Belediyesi’nin 13 kütüphanesi, 2023-2024 eğitim öğretim döneminde de yüz binlerce öğrenciye kucak açacak.

Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde Merkez Halk Kütüphanesi başta olmak üzere Gevher Nesibe Halk Kütüphanesi, Sezai Karakoç Kütüphanesi, Şehir Kütüphanesi, Beyazşehir Halk Kütüphanesi, Ziya Gökalp Semt Kütüphanesi, Argıncık Semt Kütüphanesi, Mevlana Kütüphanesi, Erkilet Kütüphanesi, Halit Özkaya Kütüphanesi, Fuat Attaroğlu Çocuk Kütüphanesi ve Müzik Okulu, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi Millet Kıraathanesi Kütüphanesi ve Yakut Semt Kütüphanesi olmak üzere 13 kütüphanesi ile hizmet veriyor.

300 bini aşkın üye sayısı bulunan Büyükşehir Belediyesi kütüphaneleri, ücretsiz internet ve bilgisayar hizmeti veren bilgisayar odaları, üye olan herkese ücretsiz fotokopi ve diğer tüm imkânları ile bu eğitim öğretim döneminde de öğrencilerin sıcak yuvası olacak. Büyükşehir’in 13 kütüphanesinden Merkez Halk Kütüphanesi 7/24 açık olurken, 12 kütüphane ise haftanın 6 günü hizmet veriyor. Okula ve eğitime destek, yeni bilgiler edinmek, nitelikli vakit geçirerek sosyalleşmek için öğrenci ve gençlerin sahip olduğu büyük bir imkân olan Merkez Halk Kütüphanesi, üstlendiği bu görev ve hizmetlerden dolayı da 7 gün 24 saat açık olarak hizmet veriyor.

Öğrenci dostu Başkan Büyükkılıç’tan gençlere ikram

Öte yandan, Büyükşehir Belediyesi tarafından, Başkan Büyükkılıç’ın geleceğin teminatı öğrencilere ikramı olarak konum ve yoğunlukları itibariyle de en fazla ziyaretçiyi ağırlayan Merkez Halk Kütüphanesi ve Şehir Kütüphanesi’nde ücretsiz çay ve sıcak çorba ikramı da öğrencileri bekliyor.

Özellikle eğitim öğretim dönemlerinde yoğunluğu artan Büyükşehir Belediyesi Kütüphaneleri yaz döneminde de ziyaretçilerini ağırlıyor.

Büyükşehir Belediyesi Kütüphanelerinin çalışma sistemi hakkında bilgiler veren Kütüphaneler Sorumlusu Ayşe Genç, “Kütüphanelerimizde 15 gün süreyle kitap al-ver yapılabiliyor. Kartlı sistemimiz var, öğrencilerimiz kartla geliyor. İlk defa kart çıkaran arkadaşlarımız 6 TL bir ücretle giriş yapıyorlar. Kaybederlerse 20 TL’ye kart yenileme işlemimiz var. 15 giriş, 15 çıkış hakları var öğrencilerimizin” diye konuştu.

Genç, kütüphanedeki hizmetlerin ücretsiz olduğunu kaydederek, “Öğrencilerimiz kütüphanelerimizde 10 sayfaya kadar çıktı alabiliyorlar, fotokopi çektirebilirler, kitaplarımızdan faydalanabilirler. Merkez Kütüphanemiz 24 saat açık, Talas Mevlana Kütüphanemiz saat 23.00’e kadar, diğer kütüphanelerimiz de sabah 09.00 akşam 19.00’a kadar öğrencilerimize hizmet veriyor. Çayımız, çorbamız var ayrıca. Sabah 09.00’da çorbamız var, öğle 13.00-14.00 arası çay servisimiz var. Merkez Kütüphanemizde akşam 21.00’den sonra tekrar çay hizmetimiz var. 2024-2025 eğitim öğretim döneminde bütün öğrencilerimizi kütüphanelerimize bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

“Öğrenciler olarak gayet memnunuz”

Büyükşehir Belediyesi’nin kütüphane hizmetlerinden faydalanan lise son sınıf öğrencisi Ahmet Eren Karakaya ise hizmetten duyduğu memnuniyeti dile getirerek şunları söyledi:

“YKS’ye hazırlanıyorum. Kütüphaneye haftanın her günü geliyorum. Günde 6-7 saat boyunca kütüphanedeyim. Verilen hizmetlerden memnunum. Günlük çorba ikramı, çay ikramı oluyor. 10 sayfaya kadar fotokopi çekme iznimiz var. Gayet destekler nitelikte. Çalışma ortamı gayet uygun. Bu hizmetlerden sonuna kadar yararlanacağız. Belediyemize ayrıca teşekkür ederiz. Öğrenciler olarak gayet memnunuz bu hizmetlerden. Kayseri’deki bütün kütüphaneleri tavsiye ederim, hepsinin çalışma ortamı çok güzel. Çoğunu deneyimlemiş bulunmaktayım.”

12. sınıf öğrencisi Mertkan Mestencioğlu da YKS’ye hazırlandığını ifade ederek, “LGS döneminde de kütüphane kullanmıştım. Kütüphaneden memnunum. Diğer arkadaşlarımın da çalışması beni motive ediyor. Daha fazla çalışmaya başlıyorum. Bu benim için gayet olumlu bir şekilde yansıdı” dedi.

“Böyle bir ortamı her yerde bulmak cidden güç”

Ücretsiz çay ve çorba hizmetinden son derece memnun olduğunun altını çizen Mestencioğlu, “Özellikle sabahleyin erkenden kalkıp buraya geldiğimde saat 09.00 çorba hizmeti var. Gayet lezzetli bir çorba, ardından çay hizmeti, fotokopi hizmeti var. Bilgisayar kullanabiliyoruz, internet ağı var. Böyle bir ortamı her yerde bulmak cidden güç ve çok memnunum. Yeni eğitim öğretim yılında bütün arkadaşlarıma başarılar diliyorum ve herkesi buraya bekliyorum. Verim almak istiyorlarsa birebir burası” şeklinde konuştu.

Bir başka lise son sınıf öğrencisi Nazım Kara ise ücretsiz ikramların çok güzel olduğunu ve dershaneye gitmeyen bir öğrenci olarak kütüphaneyi çok sevdiğini kaydetti. Kitap okumayı seven biri olduğunu ve kütüphanedeki kitaplardan istifade ettiğini belirten Kara, kütüphane ortamının eve göre daha rahat olduğunu ifade ederek Büyükşehir Belediyesi’ne hizmetten dolayı teşekkür etti.

YKS öğrencisi Cemre Yıldırım ise Büyükşehir Belediyesi Kütüphanelerinin hizmetlerinden memnun olduğunu dile getirerek tüm öğrencilere Büyükşehir Kütüphanelerini tavsiye ederken Güler Nur Bilgin isimli bir başka öğrenci de kütüphanede daha verimli çalıştığını söyleyerek evlerinde çalışma ortamı olmayan öğrencilerin kütüphanelerden istifade etmesini tavsiye etti ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ne hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.