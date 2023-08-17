Büyükşehir Meclisi’nden 3 ilçeye toplam 240 milyon lira ek bütçe

Büyükşehir Belediyesi 2022 Yılı Ağustos Ayı Meclis Toplantısı 2’nci oturumu Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Savruk, başkanlığında yapıldı. Büyükşehir Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıda 18 gündem maddesi müzakere edilerek, karara bağlandı.

Meclis üyeleri, Develi Belediyesi’ne 80 milyon lira, İncesu Belediyesi’ne 90 milyon lira ve Yahyalı Belediyesi’ne 70 milyon lira ek bütçe verilmesine ilişkin komisyon talebini görüştü. Talepler, meclis üyelerince oy çokluğuyla kabul edildi. Bu kapsamda, Develi, İncesu ve Yahyalı ilçe belediyelerine toplam 240 milyon lira ek bütçe verilmesi kararlaştırıldı.