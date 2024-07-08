Büyükşehir meclisinde cemevi gerginliği

Kayseri Büyükşehir Belediyesi 2024 Yılı Temmuz Ayı Meclis Toplantısı, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç başkanlığında, Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleştirildi.

Mecliste 42 asıl, 40 ek olmak üzere toplam 82 gündem maddesi meclis üyelerince müzakere edilerek, karara bağlandı.

Öte yandan Tomarza Belediye Başkanı Osman Koç ve CHP Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Mustafa Çalıksoy arasında cemevi ile ilgili madde görüşüldüğü esnada gerginlik yaşandı.

Tomarza Belediye Başkanı Osman Koç, “Tomarza’da 20 gün önce bazı mahallelerde sel felaketi meydana geldi ve insanlar yolda çamurda yürüyemez hale geldi. Bunlarla ilgilenilmezken oraya araç ver buraya araç ver durumları oluyor ve bu maddeye karşı çıkıyoruz” dedi.

CHP Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Mustafa Çalıksoy ise, “Bir toplumu karşısında alıp böyle bir karşılaştırmayı yapması uygun değildir. Bunu farklı bir yöntemle talep etmesi gerekir. Bunu cemevi maddesinde dile getirmek yanlış ve hiç konuşulmadığını sayıyorum” ifadelerini kullandı.

Koç sözlerinin devamında şunları söyledi: “Bizim yöntemimizi biz belirleriz, siz saymayabilirsiniz. Ben konuştuğumun arkasındayım. Bir sorunumuz varken ilgilenilmiyor ve paralar çar çur ediliyor. Hizmet istiyorsan gel diye nutuk atan Memduh başkan daha siftah edip gelmedi, randevu istiyoruz vermiyor. İHH’ya otobüs, diğerine bilmem ne, benim bağrım yanıyor.”