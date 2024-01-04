Büyükşehir Sanat Akademilerinden 50 bin kursiyere sanat hizmeti

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren sanat akademilerinden 2019 yılından bu yana açılan 22 farklı branştaki sanatsal kurslardan 50 bin kursiyer faydalandı. Büyükşehir Belediyesi Sanat Akademileri kursiyerleri 100 konser ve 30 tiyatro oyunu sahnelerken, güzel sanatlar fakültelerine hazırlık kurslarından da yüzde 95'in üzerinde bir başarı yakalanarak 550 öğrenci, fakültelerin resim ve müzik bölümlerine yerleştirildi.

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  • 04.01.2024 11:00
  • Güncelleme: 04.01.2024 12:11
Büyükşehir Sanat Akademilerinden 50 bin kursiyere sanat hizmeti
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren sanat akademilerinden 2019 yılından bu yana açılan 22 farklı branştaki sanatsal kurslardan 50 bin kursiyer faydalandı. Büyükşehir Belediyesi Sanat Akademileri kursiyerleri 100 konser ve 30 tiyatro oyunu sahnelerken, güzel sanatlar fakültelerine hazırlık kurslarından da yüzde 95’in üzerinde bir başarı yakalanarak 550 öğrenci, fakültelerin resim ve müzik bölümlerine yerleştirildi.

Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın kültür sanat faaliyetlerine verdiği önem doğrultusunda uzman kadrosu ve zengin içerikli kurs çeşitliliği ile binlerce vatandaşa ulaşan Büyükşehir Belediyesi Sanat Akademileri binlerce vatandaşa sanat eğitimi vermeye devam ediyor. Bu kapsamda 2019 yılından bu yana her yılın farklı dönemlerinde 22 farklı branşta sanatsal kurslar açan sanat akademilerinden 50 bin kursiyer faydalandı. Büyükşehir Belediyesi Sanat Akademileri, bağlama, bateri, gitar, keman, ney, piyano, resim, tiyatro ve yan flüt gibi toplam 22 farklı branşta kurslardan yaklaşık 5 yılda binlerce kursiyerini mezun verirken sanat akademileri kursiyerleri de 100 konser ve 30 tiyatro oyunu sahneledi. Ayrıca, sanat akademilerinde açılan güzel sanatlar fakültelerine hazırlık kurslarında da yüzde 95’in üzerinde bir başarı yakalanarak 550 öğrenci, fakültelerin resim ve müzik bölümlerine yerleştirildi.

Başkan Büyükkılıç, sanat akademilerinin kurs dönemlerinde kursiyerlerle sık sık bir araya gelerek onların müzik konserine katıldı. Özellikle kursiyer minikler ve gençlerle yakından ilgilenen Büyükkılıç, motivasyonlarını arttırmak amacıyla onlara destek oldu.

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İHA

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