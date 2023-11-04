Büyükşehir Spor A.Ş. 1'inci Kış Dönemi Spor Okulları kayıtlarını başlattı

Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Spor A.Ş. spor okulları ile faaliyetlerine dört mevsim ara vermeden devam ediyor. Bu çerçevede Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. 1’inci Kış Dönemi Spor Okulu kayıtları başladı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin vatandaşlara sporu sevdiren marka kuruluşu Spor A.Ş. dört mevsim çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Minikler başta olmak üzere gençler ve yetişkinlerin de yoğun ilgi gösterdiği spor okullarının 1’inci Kış Dönemi kayıtları başladı. Kentte düzenlediği spor faaliyetleri ve etkinliklerin yanı sıra bünyesinde yetiştirdiği profesyonel sporcularla ulusal ve uluslararası organizasyonlarda başarılı şekilde Kayseri’yi ve Türkiye’yi temsil eden Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. tarafından, 14 spor tesisinde futboldan basketbola, okçuluktan tenise, yüzmeden kick boksa kadar birbirinden farklı 14 branşta zengin içeriklere sahip eğitimlerin verileceği spor okullarının 1’inci Kış Dönemi kayıtları başladı. 28 Kasım tarihinde başlayacak 1’inci Kış Dönemi Spor Okulları, 31 Aralık 2023 tarihinde sona erecek şekilde planlandı.

14 tesiste 14 branş

1’inci Kış Dönemi Spor Okulları Kurslarında branşlar ve yaş aralıkları şu şekilde belirlendi:

“Yetişkin kursları için 16-65 yaş, cimnastik 4-10 yaş, yüzme 6-13 yaş, futbol 5-15 yaş, basketbol 7-15 yaş, hentbol 7-15 yaş, tenis 7-15 yaş, masa tenisi 5-15 yaş, okçuluk 7-15 yaş, geleneksel okçuluk 7-15 yaş, buz pateni 4-15 yaş, kick boks 7-15 yaş, voleybol 7-15 yaş, badminton 7-15 yaş ve atletizm 5-15 yaş.”

Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş.’de spor okulu kurs ücreti aylık 300 TL, yetişkin kursu 500 TL ve tenis yetişkin kurs ücreti aylık 600 TL olarak belirlendi. Kurslara katılmak isteyen sporseverler detaylı bilgi almak ve kayıt olmak için www.sporaskayseri.com.tr adresi üzerinden detaylı bilgiye ulaşarak kayıt işlemlerini de gerçekleştirebilecek.