Büyükşehir Spor A.Ş. 1'inci Kış Dönemi Spor Okulları kayıtlarını başlattı

Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Spor A.Ş. spor okulları ile faaliyetlerine dört mevsim ara vermeden devam ediyor. Bu çerçevede Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. 1'inci Kış Dönemi Spor Okulu kayıtları başladı.

PAYLAŞ
  • 04.11.2023 13:47
  • Güncelleme: 04.11.2023 13:52
Büyükşehir Spor A.Ş. 1'inci Kış Dönemi Spor Okulları kayıtlarını başlattı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Spor A.Ş. spor okulları ile faaliyetlerine dört mevsim ara vermeden devam ediyor. Bu çerçevede Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. 1’inci Kış Dönemi Spor Okulu kayıtları başladı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin vatandaşlara sporu sevdiren marka kuruluşu Spor A.Ş. dört mevsim çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Minikler başta olmak üzere gençler ve yetişkinlerin de yoğun ilgi gösterdiği spor okullarının 1’inci Kış Dönemi kayıtları başladı. Kentte düzenlediği spor faaliyetleri ve etkinliklerin yanı sıra bünyesinde yetiştirdiği profesyonel sporcularla ulusal ve uluslararası organizasyonlarda başarılı şekilde Kayseri’yi ve Türkiye’yi temsil eden Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. tarafından, 14 spor tesisinde futboldan basketbola, okçuluktan tenise, yüzmeden kick boksa kadar birbirinden farklı 14 branşta zengin içeriklere sahip eğitimlerin verileceği spor okullarının 1’inci Kış Dönemi kayıtları başladı. 28 Kasım tarihinde başlayacak 1’inci Kış Dönemi Spor Okulları, 31 Aralık 2023 tarihinde sona erecek şekilde planlandı.

14 tesiste 14 branş

1’inci Kış Dönemi Spor Okulları Kurslarında branşlar ve yaş aralıkları şu şekilde belirlendi:

“Yetişkin kursları için 16-65 yaş, cimnastik 4-10 yaş, yüzme 6-13 yaş, futbol 5-15 yaş, basketbol 7-15 yaş, hentbol 7-15 yaş, tenis 7-15 yaş, masa tenisi 5-15 yaş, okçuluk 7-15 yaş, geleneksel okçuluk 7-15 yaş, buz pateni 4-15 yaş, kick boks 7-15 yaş, voleybol 7-15 yaş, badminton 7-15 yaş ve atletizm 5-15 yaş.”

Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş.’de spor okulu kurs ücreti aylık 300 TL, yetişkin kursu 500 TL ve tenis yetişkin kurs ücreti aylık 600 TL olarak belirlendi. Kurslara katılmak isteyen sporseverler detaylı bilgi almak ve kayıt olmak için www.sporaskayseri.com.tr adresi üzerinden detaylı bilgiye ulaşarak kayıt işlemlerini de gerçekleştirebilecek.

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Görev değişikliği yaşayan hekim sağlık ocağındaki eşyaları da götürdü

Görev değişikliği yaşayan hekim sağlık ocağındaki eşyaları da götürdü

'Maharetli Eller' kendi gününde kendi yerinde

'Maharetli Eller' kendi gününde kendi yerinde

Vekil Özdemir sordu, Bakan Bayraktar yanıtladı: '1 diplomalı güneş enerjisi, 438 lisanssız güneş enerjisi bulunuyor'

Vekil Özdemir sordu, Bakan Bayraktar yanıtladı: “1 diplomalı güneş enerjisi, 438 lisanssız güneş enerjisi bulunuyor”

Develi Belediyespor, deplasmanda galibiyet arayacak

Develi Belediyespor, deplasmanda galibiyet arayacak

Stephane Bahoken ilk golünü attı

Stephane Bahoken ilk golünü attı

Kayseri'de cinayet: Kocasını göğsünden bıçaklayarak öldürdü

Kayseri'de cinayet: Kocasını göğsünden bıçaklayarak öldürdü

Çok Okunanlar
1
İzzettin El Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde:' Uzun bir savaşa hazırız'

İzzettin El Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde:' Uzun bir savaşa hazırız'

2
Ateşkes Yapılana Kadar Hergün Saat:21.00'de Işıklar Kapanacak

Ateşkes Yapılana Kadar Hergün Saat:21.00'de Işıklar Kapanacak

3
Asri Mezarlık'ta bir vatandaş ölü bulundu

Asri Mezarlık'ta bir vatandaş ölü bulundu

4
TOMTAŞ'ta Yatırım Revizyonu: 40 hissesi halka açılacak

TOMTAŞ'ta Yatırım Revizyonu: 40 hissesi halka açılacak

5
'LGBT Konseri İptal Edilmelidir'

‘LGBT Konseri İptal Edilmelidir’

6
Akkışla'nın yeni Kaymakamı Mehmet Gülseven oldu

Akkışla’nın yeni Kaymakamı Mehmet Gülseven oldu

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Filistin İçin Özgürlük Konvoyu bu akşam Kayseri'de olacak

Filistin İçin Özgürlük Konvoyu bu akşam Kayseri'de olacak

Büyükşehir Spor A.Ş. 1'inci Kış Dönemi Spor Okulları kayıtlarını başlattı

Büyükşehir Spor A.Ş. 1'inci Kış Dönemi Spor Okulları kayıtlarını başlattı

DAHA FAZLA
Hem yöresel ürünleri tanıtıyorlar hem para kazanıyorlar

Hem yöresel ürünleri tanıtıyorlar hem para kazanıyorlar

Milletvekili Çopuroğlu: 'Belediye seçimleri için anketler bitmek üzere'

Milletvekili Çopuroğlu: 'Belediye seçimleri için anketler bitmek üzere'

Kayseri Semalarında Gizemli Spreyleme

Kayseri Semalarında Gizemli Spreyleme

Eski Dedeman Orta Okulu'nun yeri şehre nefes aldıracak

Eski Dedeman Orta Okulu'nun yeri şehre nefes aldıracak

Büyükkılıç'a İç Anadolu'nun En Başarılı Belediye Başkanı Ödülü

Büyükkılıç'a İç Anadolu'nun En Başarılı Belediye Başkanı Ödülü