Büyükşehir Spor A.Ş.'den Kayak Okulu'nda 'sömestr' jesti

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin şehirdeki adeta lokomotif spor kuruluşlarından olan Spor A.Ş., heyecanla beklenen Kayak Okulu sömestr dönemi kurs kayıtlarını başlatarak çocukların kayak heyecanına ortak oldu.

7-15 yaş aralığındaki çocukların faydalanacağı kayak kursu hizmetinde, sömestr döneminde daha çok çocuğun kayak ve snowboard eğitiminden faydalanabilmesi için yetişkin kurslarına 20 Ocak - 4 Şubat arası hizmet verilmezken, açılan paketler ise şu şekilde oldu;

“1. paket 20-21 Ocak 2024 ( Cumartesi-Pazar ), 2. paket 22-23 Ocak 2024( Pazartesi- Salı ), 3. paket 24-25 Ocak 2024 ( Çarşamba - Perşembe ), 4. paket 26-27 Ocak 2024 ( Cuma - Cumartesi ), 5. paket 28-29 Ocak 2024 ( Pazar - Pazartesi ), 6. paket 30-31 Ocak 2024 ( Salı - Çarşamba ), 7. paket 1-2 Şubat 2024 ( Perşembe - Cuma ) ve 8. paket 3-4 Şubat 2024 ( Cumartesi - Pazar ).

Kursta Ücretlere Ulaşım, Yemek Ve Spor Araç Gereçleri De Dâhil

2 günlük öğrenci kurs ücretinin 600 TL olduğu Kayak Okulu sömestr dönemi kurslarında, online kayıt ve online ödeme yapılabilirken, kurs ücretine; ulaşım, snowboard, snowboard ayakkabısı, kayak, kayak ayakkabısı, baton, kask, gözlük, teleferik ve öğle yemeği gibi hizmetler de dâhil oluyor.

Şehir Merkezinden Servis İmkânı

Heyecanla beklenen Kayak Okulu sömestr dönemi kursları için kent merkezinden servisler de hizmet verecek. Bu kapsamda servislerin güzergâhları ise şöyle belirlendi; İpeksaray Hattı, İpeksaray Önü-Emirgan Parkı Önü-Cumhuriyet Meydanı-Seyyid Burhaneddin Türbesi Karşısı, Talas Hattı, Anayurt Meydan-Emniyet Sitesi Önü-Kaymakamlık Önü-Köşk Sosyal Yaşam Merkezi Önü.

Kayak Okulu sömestr dönemi kurslarına kayıtlar, www.sporaskayseri.com.tr adresinden gerçekleştirilebilirken, kursa ilişkin detaylı bilgi ise 0 532 479 10 38 numaralı telefondan edinilebilecek.