Başkan Büyükkılıç, Yeni Mahalle esnafı ile buluştu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm ile birlikte Yeni Mahalle esnafını ziyaret ederek, vatandaşlarla buluştu.

Başkan Büyükkılıç, Yeni Mahalle esnafı ile buluştu
Kayseri GündemEditör

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm ile birlikte Yeni Mahalle esnafını ziyaret ederek, vatandaşlarla buluştu.

Kayseri’de sürekli çarşıda, sokakta esnaflar ile birlikte vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Büyükkılıç, ortak akıl ve istişare ile yerel yönetim faaliyetlerini yürütmeye gayret ediyor.

Bu kapsamda ziyaretlerini Yeni Mahalle ile sürdüren Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, kendilerini her zaman olduğu gibi sıcak ilgiyle karşılayan esnafa teşekkür ederek işlerinde bol ve bereketli kazançlar diledi.

Büyükkılıç, vatandaşlar ile görüşerek karne alan öğrenciye saat hediye etti

Yeni Mahalle’deki esnaf ziyaretinde alış veriş yapan vatandaşlarla da görüşen Büyükkılıç, karne alan ve başarı gösteren öğrenciye karne hediyesi olarak saat hediye etti. Büyükkılıç vatandaşlarla sohbet ederek “Dualarınızı bekliyoruz” dedi. Öte yandan Büyükkılıç, berberde tıraş olan ve karnesini almış olan öğrenciye de karne hediyesi olarak harçlık verdi.

Açılışı gerçekleşen dükkânları ziyaret ederek bereketli kazançlar diledi

Başkan Büyükkılıç, Yeni Mahalle’de açılışı gerçekleşen dükkânlara da ziyarette bulunarak esnafa helal, bol ve bereketli kazançlar temennisinde bulundu. Esnafın ilgisiyle karşılaşan Büyükkılıç, onlarla fotoğraf da çekindi.

Esnaf: “Başkanım hayırlı uğurlu olsun, Allah başımızdan eksik etmesin”

Başkan Büyükkılıç’ı ticarethanelerinin girişinde karşılayan esnaf, Kayseri Büyükşehir Belediyesi başkan adayı olan Büyükkılıç’a hayırlı olsun temennisinde bulundu. Esnaf vatandaşlar, “Başkanım hayırlı uğurlu olsun. Allah sizi başımızdan eksik etmesin” derken, Büyükkılıç da “Allah sizlere layık kılsın” dedi.

Başkan Büyükkılıç, Yeni Mahalle esnafı ile buluştu
Başkan Büyükkılıç, Yeni Mahalle esnafı ile buluştu
Başkan Büyükkılıç, Yeni Mahalle esnafı ile buluştu
Başkan Büyükkılıç, Yeni Mahalle esnafı ile buluştu
Başkan Büyükkılıç, Yeni Mahalle esnafı ile buluştu
Başkan Büyükkılıç, Yeni Mahalle esnafı ile buluştu
Haber Merkezi
Kayseri Gündem

Bakmadan Geçme

Milli Takım'ın terör besleyicisinin desteğine ihtiyacı yok! REZALET
Milli Takım'ın terör besleyicisinin desteğine ihtiyacı yok! REZALET
Futbol Saha Komiserleri Derneği Kayseri Şubesi Genel Kurul'u yapıldı
Futbol Saha Komiserleri Derneği Kayseri Şubesi Genel Kurul’u yapıldı
Kayseri'de 'Sen Bende Eksiksin Kudüs' tiyatro oyunu sergilendi
Kayseri'de 'Sen Bende Eksiksin Kudüs' tiyatro oyunu sergilendi
Kayserispor'da İstanbulspor maçı hazırlıkları devam ediyor
Kayserispor’da İstanbulspor maçı hazırlıkları devam ediyor
ASKON Kayseri, DEİK'te 10 İş Konseyi üyeliği aldı
ASKON Kayseri, DEİK'te 10 İş Konseyi üyeliği aldı
32 Yıllık Belediye Avukatı Hacı İbrahim Yıldırım, halkçı belediyecilik için aday
32 Yıllık Belediye Avukatı Hacı İbrahim Yıldırım, halkçı belediyecilik için aday