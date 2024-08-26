Büyükşehir Spor A.Ş'den yaz dönemi spor okulları dönem sonu etkinliği

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. tarafından yaz aylarında 3 dönem halinde hizmet verilen Yaz Dönemi Spor Okulları Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’nde görkemli bir dönem sonu etkinliğine hazırlanıyor. Spor A.Ş., 31 Ağustos 2024 Cumartesi saat 17.30’da Yaz Dönemi Spor Okulları Dönem Sonu Etkinliği düzenleyecek.

Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki Büyükşehir Belediyesi, ‘2024 Yılı Avrupa Spor Şehri’ Kayseri’de uzman kadrosu ve dünya standartlarında modern tesisleri ile yediden yetmişe tüm vatandaşlara yönelik spor hizmetlerini etkin bir şekilde sürdürüyor.

Bu kapsamda, yılın her döneminde birçok spor dalında, çeşitli yaş gruplarına Spor Okulları ile hizmet veren Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. özellikle öğrenciler için oldukça verimli geçen 3 dönemlik Yaz Dönemi Spor Okulları’nı başarılı bir şekilde tamamladı.

Spor A.Ş. her yaz döneminde olduğu gibi bu Yaz Dönemi Spor Okulları kapanışında da görkemli bir dönem sonu etkinliğine imza atmaya hazırlanıyor.

Türkiye’nin en büyük millet bahçelerinden Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’nde düzenlenecek Yaz Dönemi Spor Okulları Dönem Sonu Etkinliği spor, oyun ve eğlence dolu içeriği ile tüm öğrenci ve velileri bekliyor.

31 Ağustos 2024 Cumartesi saat 17.30’da Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi Küçük Etkinlik Alanı’nda düzenlenecek Spor A.Ş. Yaz Dönemi Spor Okulları Dönem Sonu Etkinliği şişme oyun alanları, ahşap oyun alanları, çocuk dansları, canlı müzik ve branş gösterileri ile rengarenk bir içeriği ücretsiz şekilde katılımcılarla buluşturacak.

Program sonunda sertifika dağıtımı yapılacak etkinliğe katılım www.sporaskayseri.com.tr adresinden rezervasyon yoluyla yapılabilecek.