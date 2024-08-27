Büyükşehir Spor A.Ş.'nin doğa kamplarında yeni hafta kayıtları sürüyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ve yaz aylarının büyük ilgi gören spor ve eğlence aktivitesi ‘Doğa Seni Çağırıyor’ Doğa Kampları tüm hızıyla sürüyor. Sarımsaklı Barajı Kamp Alanı’nda birbirinden farklı oyun alanları, sabah sporu ve birçok etkinlikle doğanın keyfini doyasıya çıkarma fırsatı sunan muhteşem kamp, 31 Ağustos-1 Eylül 2024 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Büyükşehir Belediyesi’nin spor alanında marka kuruluşu Spor A.Ş. tarafından ‘Doğa Seni Çağırıyor’ sloganı ile yaz dönemlerinin geleneksel etkinliği haline getirilen doğa kampları sürüyor. Bu kapsamda doğa kamplarının 31 Ağustos-1 Eylül 2024 tarihlerinde gerçekleştirilmesi planlanan programına kayıtlar devam ediyor.

26 Ağustos 2024 Pazartesi Günü saat 18.00’de başlayan ve yalnızca Fizyospor Merkezi’nden (Kayseri Büyükşehir Belediyesi yanı) alınan kayıtlar için şartlar, 0-6 yaş için ücretsiz, 7-13 yaş için 500 TL, 14 yaş ve üzeri için 600 TL olarak belirlendi. Doğanın kalbinde unutulmaz bir hafta sonu geçirmek isteyen vatandaşlar için muhteşem bir imkan sunan Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş., doğa kampları için spor ve eğlence dolu bir etkinlik programı hazırladı.

Doğa kampları 1’inci gününde program; saat 13.30 Servis Hareket Saati (Fizyospor Merkezi Önü), 14.30 Çadır ve Tulum Dağıtımı, 15.00 Oyun Alanlarının Aktif Edilmesi, 19.00 Akşam Yemeği, 20.30 Akşam Sporu, 20.50 Sertifika Takdimi (Çocuklar İçin), 21.00 Canlı Müzik/ Çocuk Sineması, 22.00 Sahne Oyunları, 23.30 Gece Çorbası ve 00.00 Serbest Zaman olarak planlandı.

Kampların 2’nci gününde ise program; saat 06.30 Misafirlerin Uyandırılması, 07.00 Doğa Yürüyüşü, 07.30 Sabah Sporu, 08.00 Kahvaltı ve 09.30 Hareket Saati olarak belirlendi. Doğa kamplarına katılmak isteyen vatandaşlar detaylı bilgiye 0352 222 87 50 - 0549 695 00 38 - 0549 696 00 38 numaralı telefonlardan ulaşabilecek. Kamp süresince ulaşım, sabah kahvaltısı, akşam yemeği, çadırlar ve uyku tulumu Spor A.Ş. tarafından temin edilecek.