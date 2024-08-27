Tofaş'ın ikiye bölündüğü kaza kamerada

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde meydana gelen kazada Tofaş marka aracın ikiye bölündüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Tofaş'ın ikiye bölündüğü kaza kamerada
Kayseri GündemEditör

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde meydana gelen kazada; Tofaş marka aracın ikiye bölündüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

İlçeye bağlı Yıldırım Beyazıt Mahallesi Tabya Caddesi üzerinde meydana gelen kazada; E.T. (21) idaresindeki 38 KC 330 plakalı otomobil ile B.K. (37) idaresindeki 06 MUT 20 plakalı Tofaş marka otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle Tofaş marka araç ikiye bölünürken; araçların sürücüleri ile birlikte 06 MUT 20 plakalı araçta yolcu olarak bulunan D.G.(5) yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kazanın meydana geldiği yolda güvenlik önlemi alırken, yaralılarda ambulanslar ile hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazaya karışan araçlarda çekici ile kaldırıldı.

Öte yandan; feci kazada Tofaş’ın iki bölündüğü anlarda güvenlik kamerasına yansıdı.

İHA
Kayseri Gündem

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