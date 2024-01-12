Büyükşehirden 'Meyve ağaçları budama kursu'

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK) aracılığı ile yine bir ilke imza atarak vatandaşlara 'Meyve Ağaçları Budama Kursu' düzenliyor.

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  • 12.01.2024 12:02
  • Güncelleme: 12.01.2024 12:14
Büyükşehirden 'Meyve ağaçları budama kursu'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK) aracılığı ile yine bir ilke imza atarak vatandaşlara ‘Meyve Ağaçları Budama Kursu’ düzenliyor.

Kayseri’de halkın ihtiyaçları ile vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda sürekli yeni kurs ve etkinliklere imza atan büyükşehir belediyesi bünyesindeki KAYMEK, bu kez de yoğun talepte bulunulan bir kursu hizmete sundu. Yoğun talep dolayısıyla kayıtların dolduğu ve kısa süre içerisinde başlayacak Meyve Ağaçları Budama Kursu, ücretsiz olarak KAYMEK Sümer Tesisleri’nde pazartesi, çarşamba ve cuma günleri olmak üzere haftanın 3 günü saat 18.00-20.30 arasında planlanan şekilde gerçekleştirilecek.

Meyve ağaçlarının veriminin, kalitesinin artması ve verimin sürekliliğinin sağlanması amacıyla yoğun talepler doğrultusunda ihtiyaç haline gelen kursta, ‘meyve ağaçlarının erken meyveye yatması, meyve kalitesi ve sürekliliğinin arttırılması’ gibi konularda eğitime katılanlar, budama çeşitlerini, ağaç türüne ve ağaç yaşına uygun budama şekillerini öğrenecek.

İHA

Kayseri Gündem
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