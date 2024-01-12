Sarız'da sunulan sağlık hizmetleri yerinde değerlendirildi

İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Dr. Ahmet Özyalçın, müdürlük başkan yardımcıları ve ilgili birim personeliyle Sarız’da sunulan sağlık hizmetlerini yerinde değerlendirdi.

Ziyarette; Sarız Devlet Hastanesi, Toplum Sağlığı Merkezi, Aile Sağlığı Merkezi ile 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonunda incelemelerde bulunan müdürlük ekipleri; sağlık tesislerinde kullanılan tıbbi cihazlar, resmi dokümanlar, hasta istatistikleri, bebek - gebe izlem sayıları, kanser tarama sayıları, hizmet sunum alanları ve fiziki çalışma ortamı gibi birçok farklı parametreyi yerinde görerek değerlendirme raporu hazırladı. Hazırlanan değerlendirme raporu, Sarız Kaymakam V. Salih Aydın ve İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan’ın katılımıyla gerçekleşen toplantıda tüm ayrıntılarıyla incelenerek, ilçedeki sağlık tesislerinin ihtiyaçları hakkında çeşitli istişarelerde bulunuldu.

Toplantının sonunda ilçede sunulan sağlık hizmetleri hakkında genel değerlendirmelerde bulunan İl Sağlık Müdürü Erşan, Hastane Başhekim Uzm. Dr. Ertan Yurdakul ve personele gayretli çalışmalarından dolayı teşekkür etti.