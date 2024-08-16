Şehir Kültür 54. sayısı yine dopdolu

Kayseri Büyükşehir Belediyesi; Şehir Kültür Sanat Dergisi’nin 54’üncü sayısını dijital ortamda okuyucuları ile buluştururken, çok özel ve önemli bilgileri de kamuoyu ile paylaştı.

Kadim kentte sosyal ve kültürel faaliyetlerini ara vermeden sürdüren Kayseri Büyükşehir Belediyesi, şehrin imar ve altyapı gibi ihtiyaçlarının yanı sıra sosyal ve gönül belediyeciliği anlamında da hizmetlerini aksatmıyor. Bu çerçevede büyükşehir belediyesi, kültür sanat envanterinde bulunan ve 3 ayda bir yayımlanan Şehir Kültür Sanat Dergisi, 54’üncü sayısında 96 sayfalık dolu dolu konularla okuyucusunun karşısına çıktı. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, dergideki yazısında; “Şehir Kültür Sanat dergimizin 54’üncü sayısı ile yine huzurlarınızdayız. Şehrimizle ilgili yine birbirinden önemli yazı ve yazarlarla karşınızdayız” dedi. Kültür ve sanat etkinliklerinin aralıksız süreceğini ifade eden Başkan Büyükkılıç, “Dergimiz Kitabiyat, tarih, şehir ve kültür, edebiyat, kaybolan meslekler, gezi bölümleri ile dopdolu. Sizler dergimizi okurken bizler de yeni kültür ve sanat etkinliklerimizin planlarını yapacağız” diye konuştu. Büyükşehir belediyesinin Kayseri’ye ilişkin önemli, ilginç ve değerli bilgileri okurlarına aktaran Şehir Kültür Sanat Dergisi, zengin içerik ile adeta kitap gibi dergi olma özelliğini sürdürüyor. Yayın hayatına 54’üncü sayı ile devam eden dergi içeriğinde, ‘deneme, makale, söyleşi, inceleme, kültür, tarih’ gibi pek çok tür ve konuda bilgilere yer veriliyor. Ayrıca, son dönemlerde kentle ilgili önemli belgeleri ortaya çıkaran Muhittin Eliaçık bu sayıda da Kayseri Baklavası ile ilgili arşiv belgelerini yayımladı.

Okurunun ilgiyle okuyacağı nitelikte olan Şehir Kültür Sanat Dergisi, şehri, hemen her yönü ile yansıtmaya çalışan yayın kurulu üyeleri, tarihi ve kültürel kaynaklardan derledikleri bilgiler ile meraklılarına adeta şehrin şifrelerini sunuyor. Şehir Kültür Sanat Dergisi, Kayseri Büyükşehir Belediyesi resmi web sitesinde dijital olarak yayınlanıyor. Dergiyi okumak isteyen vatandaşlar, https://kayseri.bel.tr/e-dergiler-sehir-kultur-sanat adresinden dergiye ulaşabiliyor.