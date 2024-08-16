Engelli vatandaşların su faturaları yüzde 50 indirimli

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, ‘özel kardeşlerim’ diyerek destek olduğu engelli vatandaşlara su faturalarında yüzde 50 indirim desteği sağlıyor.

Başkan Büyükkılıç, 5 yıllık süre içerisinde engelli vatandaşların hayatını kolaylaştıracak birbirinden özel projeleri hayata geçirdi. Merkezde ve ilçelerde 7’den 70’e tüm Kayserililerle buluşmaya, onların talep ve önerilerini dinlemeye, varsa sorunları yerinde tespit ederek anında çözüm üretmeye özen gösteren Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, engelli vatandaşlar için su faturalarında indirime devam ettiklerini söyledi. Başkan Büyükkılıç, yüzde 40 ve üzeri oranda engeli bulunan engelli vatandaşlara su faturalarında yüzde 50 indirim uyguladıklarını ifade etti. Bu zamana kadar 12 bin 716 engelli vatandaşın su faturalarında yüzde 50 indirim desteği sağladıklarını vurgulayan Büyükkılıç, “Engelli vatandaşlarımızın toplumsal hayatın her alanında kendilerine yer bulmaları adına gayret göstermemiz gerekiyor. Büyükşehir Belediyesi olarak önce insan diyen bir anlayışla ve ayrı bir hassasiyet gerektiren özel kardeşlerimizi önceleyerek hizmetlerimizi en iyi şekilde hayata geçirmeye özen gösteriyoruz” diye konuştu.

Başkan Büyükkılıç, özel vatandaşların en güçlü destekçisi olmaya devam edeceklerini söyleyerek, “Hemşehrilerimize, bu şehre, bu güzel insanlara hizmetkâr olma şerefini ve gururunu bize yaşattıkları için minnettarız. Hizmetkâr olmaya da Allah’ın izniyle var gücümüzle gayret etmeye devam edeceğiz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da özel kardeşlerimizin en güçlü destekçisi olmaya devam edeceğimizi samimiyetle paylaşmak istiyorum” ifadelerini kullandı.