Büyüksimitci: 'Seçimsiz geçecek 4 yılı çok iyi değerlendirmemiz gerekiyor'

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Nisan Ayı Olağan Meclis Toplantısı KAYSO meclis salonunda yapıldı. Toplantıya meclis üyeleri, meslek komitesi üyeleri, disiplin kurulu üyeleri, yüksek istişare kurulu üyeleri ve TOBB Kayseri Genç Girişimciler İcra Kurulu üyeleri katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan KAYSO Meclis Başkanı Abidin Özkaya, İncesu OSB demiryolu iltisak hattına Lojistik Koordinasyon Kurulu tarafından onay çıktığını belirterek, başta Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı olmak üzere tüm emeği geçenlere teşekkür etti.

Vize problemlerinin artarak devam ettiğin ve krediye ulaşım ve faiz oranlarının sanayiciyi zorladığını ifade eden Özkaya, ticari kredi kartlarına getirilen limit ve taksit sınırlandırılmasının üretimi engelleyici bir şekle dönüştürülmemesi gerektiğini ifade etti.

Son olarak Özkaya, sosyal yardımlarda daha seçici olunması ve çalışabilir yaş aralığında sosyal yardım alanların yeniden değerlendirilerek ekonomiye katkı sağlamalarının özendirilmesi gerektiğini belirterek konuşmasını tamamladı.

KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, yerel seçim sonuçlarının ülkemize hayırlı olması temennisinde bulunarak, başta Kayseri belediye başkanları olmak üzere, seçimi kazanan tüm başkanları tebrik edip başarılı bir dönem diledi.

Önümüzde seçimsiz geçecek 4 yıllın çok iyi değerlendirilmesi gerektiğini ifade eden Başkan Büyüksimitci, “Bu süre zarfında orta vadeli programı eksiksiz bir şekilde uygulayarak, ekonomiye odaklanmamız gerekiyor. Enflasyon başta olmak üzere yapısal reformlar konusunda etkin ve kararlı adımlar atmalıyız. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında her alanda dünya liginde daha üst sıralara yükselmek adına, istihdam politikaları, mesleki eğitim, vergi reformu, şehirlerimizin deprem direncinin artırılması, yeni sanayi havzalarının oluşturulması, ülkemizin yeşil ve dijital dönüşüme hazırlanması gibi birçok alanda reformlar bizi bekliyor” dedi.

Bu manada ekonomi yönetimine güvendiklerini belirten Başkan Büyüksimitci, alınan tedbirlerle birlikte enflasyondaki ivme kaybının etkilerinin özellikle yılın ikinci yarısında daha net hissedileceğini, en kısa zamanda tüm olumsuzlukların bertaraf edilerek, ekonomimizin yeniden istikrara kavuşacağına inançlarının tam olduğunu söyledi.

Kamu tarafında tasarrufla ilgili yapılan çalışmaların memnuniyet verici olduğunu ifade eden Büyüksimitci, iş dünyası olarak, kendilerinin de üzerlerine düşen sorumluluğun bilincinde olduklarını, var güçleri ile yatırıma, üretime, ihracata ve istihdama devam edeceklerini söyledi.

Sanayicilerin yeşil dönüşüm sürecine çok iyi hazırlanmaları gerektiğinin altını çizen Başkan Büyüksimitci, “Avrupa Yeşil Mutabakatı politikasının bir parçası olarak gündeme gelen Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması’nda 1 Ocak 2026’da asıl uygulama dönemi başlayacak ve mali yükümlülükler devreye girecek. Demir çelik, alüminyum, çimento, gübre, elektrik sektöründe başlayan bu süreç ilerde tüm sektörleri etkileyecek. Ülke olarak toplam ihracatımızın yüzde 40’ını, Kayseri olarak ise yaklaşık yüzde 50’sini AB ülkelerine yapıyoruz. Bu nedenle geçiş dönemini çok iyi değerlendirip, işletmelerimizi 2025 sonuna kadar sürece hazır hale getirmeliyiz” dedi.

Başkan Büyüksimitci, bu konuda Sanayi Odası olarak, Bakanlıklarla ve ilgili kurumlarla çok yakın çalıştıklarını ve bu güne kadar birçok eğitim ve seminer düzenlediklerini belirterek, bu konuda da üyelerine ellerinden gelen her türlü desteğe hazır olduklarını söyledi.

Firmaları yakından ilgilendiren kurumsal sürdürülebilirlikle ilgili üyelerine yönelik bir takım çalışmalar yürüttüklerini açıklayan Büyüksimitci, “Bu konuda ORAN 2024 Yılı İmalat Sanayi Teknik Destek Programı’na, “Kurumsal Sürdürülebilirlik ve Raporlaması (TSRS) Eğitimi” için proje başvurusu yaptık. Proje başvuru sonucuna sizleri bilgilendireceğiz. Sürdürülebilirlik konusunda da üyelerimize eğitimler vererek farkındalık düzeyini artırmaya devam edeceğiz. İnşallah bu süreçlere en güzel şekilde hazırlanabilirsek, hem firmalarımızı ilave mali yükümlülüklerden kurtarmış oluruz hem de rekabette avantajlı konuma getirmiş oluruz” diye konuştu.

Son olarak firmaların dijital dönüşüm süreçlerini hızlandırmalarının küresel pazarda rekabet güçlerini artıracağına dikkat çeken Başkan Büyüksimitci, “Firmalarımızın dijital dönüşümü artık bir seçenek değil, bir zorunluluktur. Bu nedenle, işletmelerin dijital dönüşüme yatırım yapmalarının ve bu dönüşüm sürecine aktif olarak katılmalarının son derece önemli olduğunu vurgulamak isterim” dedi.

Türkiye’nin dijital dönüşüm seferberliği kapsamında, TOBB bünyesinde hayata geçirilen Akıllı KOBİ Platformunun dijitalleşme kapsamında KOBİ’lerin tüm ihtiyaçlarını karşıladığını açıklayan Başkan Büyüksimitci, firmaların akillikobi.org.tr adresine ücretsiz bir şekilde kayıt yaptırarak, aradıkları ürün ve hizmetleri burada tek çatı alında bulabileceklerini belirtti.

Başkan Büyüksimitci, Akıllı KOBİ Platformu’nun hayata geçmesine vesilen olan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’na teşekkür ederek konuşmasını tamamladı.