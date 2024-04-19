Cami depremde hasar gördü, cemaat cuma namazını köy meydanında kıldı

Yozgat'ın Kadışehri ilçesine bağlı Yelten köyünde depremde hasar gören caminin cemaati, cuma namazını köy meydanında kıldı.

Cami depremde hasar gördü, cemaat cuma namazını köy meydanında kıldı
Kayseri GündemEditör

Yozgat’ın Kadışehri ilçesine bağlı Yelten köyünde depremde hasar gören caminin cemaati, cuma namazını köy meydanında kıldı.

Tokat’ın Sulusaray ilçesinde meydana gelen depremden etkilenen Yozgat’ın Kadışehri ilçesine bağlı Yelten köyünde cami hasar gördü. Cuma namazını kılmak isteyen köy halkı, seccadelerini alarak köy meydanına geldi. Köy halkı, hep birlikte cuma namazını eda etti.

İbrahim Savaş, camilerinin depremde hasar gördüğünü söyleyerek, “Köyümüzde hasar var, çok şükür can kaybımız yok. Biz de camimiz hasar gördüğü için cuma namazımızı meydanda kılıyoruz” dedi.

İHA
Kayseri Gündem

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