Çamurlu ve bozuk yollar onarılıyor

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, merkez kadar kırsalın da kalkınması için var gücüyle çalışmaya devam ediyor. Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, kırsal mahallelerin ulaşım altyapısını güçlendirmek, vatandaşların konforlu bir şekilde seyahat etmelerini sağlamak amacıyla kış koşullarına aldırış etmeden büyük bir özveriyle çalışmalar yapıyor.

Kayseri’nin farklı ilçelerinde, özellikle kış aylarında yoğun kar ve yağış nedeniyle bozulan yollar, Büyükşehir Belediyesi'nin seferber ettiği ekiplerle yeniden ulaşıma açıldı.

Bu kapsamda Develi ilçesinin Sarıca Mahallesi'nde 2,7 km'lik yol, 9 bin ton temel malzeme ile sağlamlaştırıldı. Gaziköy Mahallesi'nde 1,4 kilometrelik yolda 500 ton temel malzeme kullanıldı. Karacaören Mahallesi'ndeki 3,7 kilometrelik yolda ise 13 bin 500 ton temel malzeme döküldü. Ayrıca, Yaylacık Mahallesi'nde 350 metrelik yolda 330 ton malzeme kullanılarak ulaşım kolaylaştırıldı. Tomarza ilçesinin Dadaloğlu Mahallesi’nde ise 2,1 kilometrelik yol, 12 bin 500 ton temel malzeme ile yenilendi.

Toplamda 10.25 kilometrelik yolda yapılan bu çalışmalarla 35 bin 830 ton temel malzeme kullanılarak, kırsal bölgedeki ulaşımda önemli bir rahatlama sağlandı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, her şartta halkının yanında olmaya ve şehrin her köşesini eşit hizmetle buluşturmak için durmaksızın çalışmaya devam ediyor. Bu doğrultuda, yapılan çalışmalar sonrası rehabilite edilen ve trafik yoğunluğu fazla olan bazı yollarda mevsim koşullarının uygun olduğu dönemlerde asfalt çalışmaları da yapılacak.