Yarıyıl Tatilinde Akıl Küpü Kütüphanelerinde Yoğun İlgi

Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, yarıyıl tatilinde ilçedeki Akıl Küpü Kütüphanelerinin yoğunluğunu vurguladı. Palancıoğlu, “Melikgazi Belediyesi olarak her alanda öğrencilerimizin yanındayız. Eğitime, kültüre ve gençliğe büyük önem veriyoruz. Bu doğrultuda 15 adet Akıl Küpü Kütüphanemizi ilçemize kazandırdık. Yarıyıl tatilinde de kütüphanelerimiz yoğun ilgi görüyor,” dedi.

Kütüphaneler, 7'den 70'e her vatandaşa hitap eden geniş kitap koleksiyonlarıyla dikkat çekiyor. Sessiz ve nitelikli çalışma ortamlarıyla öğrencilerin en büyük destekçisi olan Akıl Küpleri, genel çalışma alanlarının yanı sıra grup çalışmaları için de ideal mekanlar sunuyor. Ayrıca, öğrenciler bilgisayarlardan internet üzerinden ders videoları izleyebiliyor ve araştırmalar yapabiliyor.

Palancıoğlu, “Kütüphanelerimizin bu kadar yoğun ilgi görmesi önemli bir ihtiyaca cevap verdiğimizin göstergesi. Melikgazili hemşehrilerimiz, gençlerimiz ve özellikle öğrencilerimiz için daha fazla kütüphane yapmaya devam edeceğiz,” ifadelerini kullandı. Öğrenciler, Akıl Küpü Kütüphanelerinde tatillerini verimli ve kaliteli bir şekilde geçirmenin mutluluğunu yaşıyor.

Melikgazi’de Eğitim ve Kültürün Kalbi: Akıl Küpü Kütüphaneleri

Melikgazi’nin Akıl Küpü Kütüphaneleri, yarıyıl tatilinde öğrencilerin yoğun ilgisiyle dolup taştı. Eğitim ve kültüre verdiği önemi her fırsatta vurgulayan Melikgazi Belediyesi, nitelikli çalışma ortamları ve zengin kitap koleksiyonlarıyla öğrencilerin yanında olmaya devam ediyor. Öğrenciler, Akıl Küpü Kütüphaneleri sayesinde tatillerini verimli ve kaliteli bir şekilde geçirmenin mutluluğunu yaşıyor.