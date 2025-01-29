  • Haberler
  • Gündem
  • Yarıyıl Tatilinde Akıl Küpü Kütüphanelerinde Yoğun İlgi

Yarıyıl Tatilinde Akıl Küpü Kütüphanelerinde Yoğun İlgi

Melikgazi'nin Akıl Küpü Kütüphaneleri, açıldıkları günden bu yana binlerce öğrenciye sessiz ve rahat çalışma alanları sunarak büyük bir ilgi gördü. Yarıyıl tatilinde sınavlara hazırlanan, kitap okumak ve araştırma yapmak isteyen öğrenciler kütüphaneleri doldurdu.

Yarıyıl Tatilinde Akıl Küpü Kütüphanelerinde Yoğun İlgi

Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, yarıyıl tatilinde ilçedeki Akıl Küpü Kütüphanelerinin yoğunluğunu vurguladı. Palancıoğlu, “Melikgazi Belediyesi olarak her alanda öğrencilerimizin yanındayız. Eğitime, kültüre ve gençliğe büyük önem veriyoruz. Bu doğrultuda 15 adet Akıl Küpü Kütüphanemizi ilçemize kazandırdık. Yarıyıl tatilinde de kütüphanelerimiz yoğun ilgi görüyor,” dedi.

Kütüphaneler, 7'den 70'e her vatandaşa hitap eden geniş kitap koleksiyonlarıyla dikkat çekiyor. Sessiz ve nitelikli çalışma ortamlarıyla öğrencilerin en büyük destekçisi olan Akıl Küpleri, genel çalışma alanlarının yanı sıra grup çalışmaları için de ideal mekanlar sunuyor. Ayrıca, öğrenciler bilgisayarlardan internet üzerinden ders videoları izleyebiliyor ve araştırmalar yapabiliyor.

Palancıoğlu, “Kütüphanelerimizin bu kadar yoğun ilgi görmesi önemli bir ihtiyaca cevap verdiğimizin göstergesi. Melikgazili hemşehrilerimiz, gençlerimiz ve özellikle öğrencilerimiz için daha fazla kütüphane yapmaya devam edeceğiz,” ifadelerini kullandı. Öğrenciler, Akıl Küpü Kütüphanelerinde tatillerini verimli ve kaliteli bir şekilde geçirmenin mutluluğunu yaşıyor.

Melikgazi’de Eğitim ve Kültürün Kalbi: Akıl Küpü Kütüphaneleri

Melikgazi’nin Akıl Küpü Kütüphaneleri, yarıyıl tatilinde öğrencilerin yoğun ilgisiyle dolup taştı. Eğitim ve kültüre verdiği önemi her fırsatta vurgulayan Melikgazi Belediyesi, nitelikli çalışma ortamları ve zengin kitap koleksiyonlarıyla öğrencilerin yanında olmaya devam ediyor. Öğrenciler, Akıl Küpü Kütüphaneleri sayesinde tatillerini verimli ve kaliteli bir şekilde geçirmenin mutluluğunu yaşıyor.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Ak Parti Ekibinden Sağlık Bakanı Memişoğlu'na ziyaret
Ak Parti Ekibinden Sağlık Bakanı Memişoğlu'na ziyaret
Avrupa Kayserili İşverenler Birliği görev dağılımı yapıldı
Avrupa Kayserili İşverenler Birliği görev dağılımı yapıldı
İşletmelerde kasa hesabının eksik veya fazla çıkması durumunda ne yapılır?
İşletmelerde kasa hesabının eksik veya fazla çıkması durumunda ne yapılır?
2 katlı binanın çatısında çıkan yangın kontrol altına alındı
2 katlı binanın çatısında çıkan yangın kontrol altına alındı
Eczacılar SGK önünde ses yükseltti: 'Hastalar mağdur, eczaneler zorda'
Eczacılar SGK önünde ses yükseltti: “Hastalar mağdur, eczaneler zorda”
Makas atarak kırmızı ışıkta geçen sürücü tespit edilerek cezai işlem uygulandı
Makas atarak kırmızı ışıkta geçen sürücü tespit edilerek cezai işlem uygulandı
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!