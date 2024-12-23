Çanakkale cephesinde Kayseri damgası

Çanakkale cephesinde verilen mücadelede Kayserili bir saka askerinin (cepheye su taşıyan asker) su havuzunun bulunduğu mermere yazdığı yazı bulundu. Çanakkale’de bulunan ve Seyit Onbaşı heykelinin 2 kilometre uzaklığında olan Piyale Paşa Bahçesi'ndeki yazı hakkında Öğretim Görevlisi Ahmet Nedim Kilci, bilgiler verdi. Konu hakkında konuşan Kilci, yazının bilindiği kadarıyla hikayesini anlattı. Kilci, “Erciyes Dağı'yla heybetli, Seyyid Burhaneddin Hazretleri himmetli şehit kanlarıyla şerbetli Kayseri’mizin Çanakkale cephesinde 771, Sarıkamış'ta 450, tamamına baktığımızda 1771, Birinci Dünya Savaşı şehidi var. Şehitlerimizin ve gazilerimizin akıbeti hakkında gerçekten çok şey merak ediyoruz. Şehrimizde onlarca şehit torunu var. 27 yıldır neredeyse her hafta Çanakkale'ye gidiyorum. Şimdiye kadar 135 bin vatan evladıyla Çanakkale'ye gitmişim. Baktığımda Seyit Onbaşı heykelinden 2 kilometre sonra Piyale Paşa Bahçesi var. Piyale Paşa Bahçesi'ne vardığımda oradaki bir rehber arkadaş dediki hocam yıllardır buraya geliyorsun. Sana birkaç Osmanlıca yazı gösterelim dediler. 1915’te Osmanlı askerlerinden saka olanlar yani biliyorsunuz cephede su taşıyan askerlere saka deniyor. Çeşmenin başına gelmiş Piyale Paşa Bahçesi'deki çeşmesinin yanında herkes kaplarını doldurup cepheye su taşıyacak. Hatta burada bu fotoğraf çekilirken askerlerde köşede bir poz veriyor” diye konuştu.

‘KAYSERİ VATANA HİZMETTEN ÇEKİNMEMİŞTİR’

Ardından Osmanlıca yazılan yazının ne olduğunu ve kimin yazdığını anlatan Kilci, “Yıllar sonra çeşme restore edilmiş. Burası donanmanın içme suyu olarak kullandığı bir havuz. İçme suyu ihtiyacı için kullanılan bu havuzun üzerindeki mermer parçalarının üzerindeki toprakları sıyırdık. Osmanlıca çıkan yazılardan bir tanesi şehrimiz için çok kıymetli. Bir su damlası şeklinde yapılmış ve su damlasının altından büyütürsek baktığımızda, ruhumuzu gerçekten derinden sarsan, duygulandıran bir kare. En üstte "Kayseri yazıyor, onun altında Germiri, yani Germirli. Hacıosmanoğlu Mehmet Sene 1330" diyor. 1914 yılında Germir'den giden Hacıosmanoğlu Mehmet, askerlere su taşımış, döndü mü şehit mi oldu çok fazla bilgimizin olmadığı bir husus. Ama biliyoruz ki Kayseri her zaman olduğu gibi vatanına sadakat hizmet etmekte asla şüphe duymamış ve hiçbir zaman bundan da çekinmemiştir. Bu münasebetle şehidimizi de rahmet, minnet ve şükranla yad ediyoruz” şeklinde konuştu.