Çanakkale’den Cumhuriyet’e 100. Yıl Müzesi’ne şehit yakınlarından yoğun ilgi

Müzenin yapımında emeği geçen Öğretim Üyesi Ahmet Nedim Kilci, müzenin açılışından bu yana ziyaretçi sayısının çok olduğunu dile getirmesinin yanı sıra sergiye Çanakkale’de savaşmış dedelerinden, nenelerinden hatıraları, eserleri bağışlamak isteyen birçok ailenin ulaştığına dikkat çekti.

Çanakkale Kara Savaşları Zaferi’nin 108. Yıldönümünde, Talas Osmanlı Sokağı’nda açılan Çanakkale’den Cumhuriyete 100. Yıl Müzesi’ndeki Millî Mücadele ve Çanakkale’den kalma şehit ve gazilerin hatıraları, eserleri, eşyaları büyük ilgi görüyor.

Talas Belediyesi ve Öğretim Üyesi Ahmet Nedim Kilci’nin çalışmalarıyla açılan müzenin sergisine Çanakkale’de ve Millî Mücadele’de yer almış şehitlerin, gazilerin eserleri bağışlanabilecek. Öğretim Üyesi Ahmet Nedim Kilci, müzenin açılışından bu yana hem ziyaretçi sayısının çok fazla olduğunu hem de atalarından kalma eserleri, hatıraları bağışlamak isteyen birçok vatandaş ve ailenin ulaştığını söyledi.

Öğretim Üyesi Kilci, bağışlanan eserler arasından en değerli olanının Üsteğmen Mehmet Fikri Bey’in Büyük Taarruz’da giymiş olduğu üniforması, üzengisi, şapkası ve en önemlisi de İstiklal Madalyası olduğunu ifade etti. Bunun yanı sıra çok sayıda matara ve madalya bağışlandığını belirtti.

Öğretim Üyesi Kilci, Çanakkale’de ve Millî Mücadele’ye dair önemli hatıralar ve eserlerin gelecek nesillere aktarılması adına ailelerin dedelerinden, nenelerinden kalma eşyaları bağışlayabileceklerinin altını çizdi.