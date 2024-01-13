Kayseri'de Gazze için ateşkes çağrısı

Kayseri Cumhuriyet Meydanında bir araya gelip bir basın açıklaması yapan Kayseri Filistinle Dayanışma Platformu üyeleri, Pençe Kilit Opresyonu şehidlerine dualar ederek, Gazze'de yaşanan soykırım ve vahşete son verecek ateşkes çağrısında bulundular.

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  • 13.01.2024 21:35
  • Güncelleme: 13.01.2024 21:54
Kayseri'de Gazze için ateşkes çağrısı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Filistine Destek Platformu üyeleri tarafından İsrail’in saldırıları altındaki Gazze için acil ve süresiz ateşkes çağrısı yapıldı.

Kayseri Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen basın açıklamasında Pençe Kilit operasyonunda ABD'nin bölgedeki taşeron örgütü PKK tarafından şehid edilen 9 askerimiz için dualar edilerek, Gazze'de yaşanan insanlık dramı için bir an önce ateşkes yapılması çağrısı yapıldı.

Kayseri'deki sivil toplum kuruluşlarının bir araya gelerek oluşturduğu Kayseri Filistine Destek Platformu üyeleri, ABD kuklası PKK ve diğer kuklası İsrail’in saldırılarını protesto etmek amacıyla Kayseri Cumhuriyet Meydanı’nda bir araya geldi.

Burada “Gazze İçin Acil Ateşkes” temasıyla bir basın açıklaması yapan Mavi Marmara Gazisi Ali Yunusoğlu, insanlığın tarih boyunca gördüğü en büyük zulümlerden birine şahitlik ettiğini belirterek İsrail'in de PKK'nın aynı merkezden emir alarak terörist eylemlerine devam ettiğini belirtti.

İsrail’in kadın, çocuk, yaşlı ve sivil ayırt etmeksizin Gazze’de soykırım suçu işlediğini ifade eden Yunusoğlu, “Yaşanan bu işgal ve soykırım, vicdan sahibi yürekleri kanatıyor, başta bölgemiz ve Ortadoğu olmak üzere tüm dünyanın huzuruna kast ediyor. ABD İngiltere Almanya ve Fransa’nın desteğiyle yürütülen bu işgal Ortadoğu’nun haritalarını değiştirme amacını taşıyor. Son bilgilere göre Filistin’de, 10 binden fazlası çocuk, 7 binden fazlası ise kadın olmak üzere toplamda 23 bini aşkın insan hayatını kaybetti. 60 binden fazla kişi yaralanırken, 8 bin kişi ise kayıp durumdadır. İşgalci İsrail’in saldırıları sebebiyle ayrıca, 69 bini tamamen yıkılmış olmak üzere, 359 bin ev zarar gördü. 2 milyon sivil ise saldırlar sonucu Gazze içerisinde zorla göç ettirildi. Mesleklerini icra eden, yaşanan soykırımı haberleriyle dünyaya anlatan 112 gazeteci de, siyonist işgalcilerin saldırıları sonucu hayatını kaybetti” dedi.

Basın Açıklaması sonrası Yakup Aktaş Hoca tarafından dualar edilerek tamamlanan program sonrası, Kahrolsun Amerika, Kahrolsun İsrail, Kahrolsun PKK ve  Şehitler ölmez vatan bölünmez sloganları atıldı.

Haber Merkezi

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