Çanakkale Direnişi Hacılar'da kutlandı

Hacılar Ali Atay Şaşoğlu Ortaokulu tarafından Şehit Polis Ahmet Cihan Kilci Kültür Merkezi’nde düzenlenen programa; Hacılar Kaymakamı Burak Dertlioğlu, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, ilçe protokolü, Şehit Polis Ahmet Cihan Kilci’nin annesi Fazilet Kilci ve babası Ejder Kilci, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Programda konuşan Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Çanakkale Zaferi'nin sadece bir savaş olmadığını, aynı zamanda bir inanç ve kararlılık destanı olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Bugün burada, Çanakkale Zaferi'nin 110. yıl dönümünü büyük bir gururla kutlarken, aynı zamanda aziz şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyoruz. Çanakkale, bir direnişin, kardeşliğin ve fedakarlığın simgesidir. Birinci Dünya Savaşı’nda, bütün dünyanın topuyla tüfeğiyle üzerimize geldiği bir dönemde, nasıl mücadele edildiğini ve boğazların nasıl korunduğunu gösteren bir destandır. Çanakkale, sadece bir savaş değil, aynı zamanda bir ruh, bir inanç ve bir kararlılıktır."

Milli Şair Mehmet Akif Ersoy’un dizelerinden alıntı yapan Başkan Özdoğan, “Çanakkale'de Türk milleti, dünyanın en güçlü ordularına karşı imanıyla ve vatan sevgisiyle mücadele etmiştir. Bugün Anzakların Çanakkale'de anma törenleri düzenlediğini görüyoruz. Ancak asıl soru şu olmalıdır: ‘Sizin Anadolu’da ne işiniz vardı?’ O gün vatanımızı savunduk, bugün de aynı bilinçle ülkemizi korumaya devam edeceğiz” dedi.

Hacılar Kaymakamı Burak Dertlioğlu ise Çanakkale Zaferi'nin, Türk milletinin bağımsızlık aşkının ve fedakârlığının en önemli simgelerinden biri olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Bugün, tarihimizde büyük bir gururla andığımız, Türk milletinin bağımsızlık tutkusunun ve eşsiz kahramanlığının simgesi olan Çanakkale Zaferi'nin 110. yıl dönümünü ve Şehitleri Anma Günü’nü idrak etmek üzere bir araya geldik. Bu özel günde, vatanımız uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz. Çanakkale Zaferi, yalnızca Türk tarihi açısından değil, dünya tarihi açısından da büyük bir dönüm noktasıdır. Bu zafer, Türk milletinin bağımsızlığına olan sarsılmaz inancını ve vatanını savunmak için hiçbir fedakârlıktan kaçınmayacağını tüm dünyaya ispat etmiştir."

Konuşmaların ardından öğrenciler tarafından Çanakkale ruhunu yansıtan çeşitli gösteriler sahnelendi. Bayrak şiiri, Hey Onbeşli ve Eledim Eledim türkülerinin koro halinde seslendirilmesi, Çanakkale Şehitlerine adlı şiirin okunması ve Çanakkale Zaferi Gölge Oyunu Tiyatro Gösterisi büyük beğeni topladı. Program, yazar Fatih Duman ile gerçekleştirilen söyleşi ve toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

Başkan Bilal Özdoğan, şehitleri anma programının ardından yaptığı değerlendirmede, “Bugün burada Çanakkale ruhunu bir kez daha yaşadık. Bu bilinci yeni nesillere aktarmak en büyük görevimizdir. Şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, tüm kahraman ecdadımıza şükranlarımızı sunuyoruz” dedi.