Tramvayda Çanakkale Dinletisi

Ulaşım A.Ş. raylı sistem aracında, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110'uncu yıl dönümü dolayısıyla Çanakkale Türküsü ve Yemen Türküsü'nü seslendiren öğrenciler, vatandaşlara duygusal anlar yaşattı.

Tramvayda Çanakkale Dinletisi

Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin Yıl Dönümü dolayısıyla tüm yurtta anlamlı etkinlikler düzenlenirken Kayseri’de de tüyleri diken diken eden vatandaşlara duygu dolu anlar yaşatan etkinlikler gerçekleşti.

Kentte, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110’uncu yıl dönümünde tüm şehitler rahmet ve minnetle yâd edilerek, Çanakkale’de yaşanan kahramanlık destanının anlam ile önemine istinaden çeşitli sergi ve etkinlikler vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

Bu çerçevede, Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş.’nin raylı sistem aracında da yüreklere dokunan bir etkinliğe imza atıldı.

Bir grup öğrenci ve öğretmenleri tarafından T3 Kumsmal-İldem seferini yapmakta olan raylı sistem aracında Çanakkale Türküsü ve Yemen Türküsü seslendirildi. Müzik enstrümanları eşliğinde türküleri seslendiren öğrenciler ve öğretmenleri, vatandaşlara duygu dolu anlar yaşatırken yolcular da yüreklere dokunan türküleri ilgiyle dinledi.

Haber Merkezi

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