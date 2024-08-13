Çanakkale Müzesi'nde yeni emsalsiz eserler

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın tarafından ilçeye kazandırılan 'Çanakkale'den Cumhuriyete 100. Yıl Müzesi'nde 13 yeni savaş eseri daha sergilenmeye başladı. 6 bin 500 parça eserin yer aldığı müzede, savaşta kullanılan Osmanlı dönemi parçalarla birlikte İngiliz ok formu savaş objesi gibi nesneler de ziyaretçilerini bekliyor.

Çanakkale Müzesi'nde yeni emsalsiz eserler
Kayseri GündemEditör

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın tarafından ilçeye kazandırılan ’Çanakkale’den Cumhuriyete 100. Yıl Müzesi’nde 13 yeni savaş eseri daha sergilenmeye başladı. 6 bin 500 parça eserin yer aldığı müzede, savaşta kullanılan Osmanlı dönemi parçalarla birlikte İngiliz ok formu savaş objesi gibi nesneler de ziyaretçilerini bekliyor.

Başkan Yalçın’ın, özellikle gençlere Çanakkale ruhunu aşılamak amacıyla hayata geçirdiği ve 9 Ocak’ta görkemli bir törenle açılışı yapılan müzeyi, 7 ayda 96 bin 6 kişi gezdi. Kiçiköy Mahallesi Gölbaşı Meydanı’nda bulunan tarihi Osmanlı Kültür Sokağı girişindeki eski bir taş konağın içerisine oluşturulan ve açıldığı günden bu yana her yaştan ve her kesimden ziyaretçinin yoğun ilgi gösterdiği müzeye yeni eserler eklendi. Toplam 5 bölümün yer aldığı ve adeta ziyaretçileri Çanakkale Savaşı’nın içine çeken bina içerisinde 2 kütüphane, 2 sergi salonu ve 1 seminer salonu bulunurken, müzede Çanakkale Savaşı başta olmak üzere Millî Mücadele ve Cumhuriyetin ilk yıllarına dair 6 bin parça özel eserler de yer alıyor. Bu eserlere yenileri ilave edildi. Bunlar arasında çift ağızlı tıbbi testere ile el yapımı ahşap protez bacak dikkat çekerken, Osmanlı denizci subay düğmeleri, karavana, karavana tavası, karavana tabağı, siper teli kesme aleti, süvari at gemi ve gözlüğü, topçu meçi, kını ve askısı, subay ve refakatçi fotoğrafı ile İngiliz ok formu savaş objesi de sergilenen eserler arasında yer alıyor.

Ayrıca 5 bin 400 kitabın bulunduğu sergi, Pazartesi hariç haftanın her günü ücretsiz şekilde gezilebiliyor.

Haber Merkezi
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