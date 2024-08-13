Kayseri Tarihi'nin Akademik Kalbi: Raşit Efendi Kütüphnesi

Kütüphanenin vakfiyesinde belirtildiği üzere 1796 tarihinde III. Selim zamanında Dışişleri Bakanlığı yapmış olan Mehmet Raşid Efendi tarafından inşa ettirilmiştir. Raşid Efendi binanın inşasının tamamlanmasından sonra 925 cilt el yazması ve 18 cilt de İbrahim Müteferrika basması olmak üzere 943 cilt kıymetli eseri kütüphaneye bağışlamıştır. İnşa edildiği yıllarda giriş, cami içerisinden sağlanmıştır. Caminin güneyindeki mahkeme hanı yıkılınca kütüphanenin güney cephesine şimdiki giriş kapısı açılmıştır.

Kütüphane şu anda 2052’si el yazması 18’i Müteferrika Baskısı toplamda 8520 eser ile araştırmacılara hizmet vermektedir.

Şehirler sadece insanlardan ve binalardan oluşmaz. Bir şehir ne kadar eski yerleşim yeri ise ve tarihi binaları ile eserleri varsa o kadar kültürel yönden zengindir. Kayserimiz Hitit, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı imparatorluğunun izlerini taşır.

Bu geçmiş medeniyetlerden kalan tarihi yapı ve eserler şehrimize güzellik ve zenginlik kazandırmıştır. Şehirlerinde adeta kendilerine anlam katan ruhu vardır.

Özellikle Selçuklu ve Osmanlı imparatorluğundan kalan eserler şehrimize bir ruh kazandırmaktadır. Sonradan kurulan şehirlerde böyle bir ruh ve güzellik bulamazsınız. Kayseri’mize ruh katan bu eserlerden biri de Raşit Efendi kütüphanesidir. Binası ve içindeki değerli eserleri ile insana huzur veren, geçmişle bağ kurabildiğimiz şehrimizin incilerinden biridir. Tarihi eserlerle iç içe yaşamak gerçekten insana huzur ve mutluluk vermektedir.

(Haber-Araştırma: Erhan Ünlü)

