Çanakkale Şehit ve Gazileri için mevlit okutuldu
Kayseri Cumhuriyet Meydanı'ndaki Hunat Camii'nde 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 109'uncu yıldönümünde bütün Millî Mücadele kahramanları adına mevlit okutuldu.
Kayseri Cumhuriyet Meydanı’ndaki Hunat Camii’nde; 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 109’uncu yıldönümünde bütün Millî Mücadele kahramanları adına mevlit okutuldu.
Millî Mücadele’nin sembolü olan 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 109’uncu yıldönümünde Kayseri Hunat Camii’nde cuma namazı öncesinde Çanakkale Şehitleri, Gazileri, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere bütün Millî Mücadele kahramanları adına mevlit okutuldu.
Bakmadan Geçme
Erciyes Kayak Merkezi 2 buçuk ayda 2 milyon kişiyi ağırladı
Yabancı Öğrenciler İftarına Melikgazi ev sahipliği yaptı
Silahla kendini vuran engelli şahıs hayatını kaybetti
Başkan Büyükkılıç: 'Güzellikte yarışacağız'
'Yılanlar Grubu' çetesi üyeleri adliyeye sevk edildi
Saadet Partisi Melikgazi Belediye Başkan Adayı Coşkun: “Önce kendi ortaklarına bir baksın sonra bizi yorumlasın”