Ağaca çarparak alev alan araçta hayatını kaybeden sürücü toprağa verildi
Osman Kavuncu Bulvarı'nda sağanak yağış nedeniyle sürücüsünün kontrolü otomobil refüjdeki ağaca çarparak alev aldı. Kazada yaşamını yitiren sürücü İ.A. (34) bugün toprağa verildi.
Kaza, dün saat 18.30 sıralarında, Kocasinan ilçesi Osman Kavuncu Bulvarı'nda meydana geldi. İ.A. idaresindeki otomobil sağanak nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki ağaca çarptı. Çarpmanın etkisiyle alev alan otomobilin sürücüsü, çevredekiler tarafından araçtan çıkarıldı. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılan İ.A. kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
İ.A.’nın cenazesi Kayseri Devlet Hastanesi'ndeki otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim edildi. Hulusi Akar Camisi'ne getirilen talihsiz sürücünün cenazesi ailesi ve yakınlarının katıldığı cenaze namazının ardından toprağa verildi.